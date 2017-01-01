アバターホスピタリティ安全ジェネレーター：トレーニングを向上させる
AIアバターを使用して職場の安全ビデオを簡単に作成し、スタッフの定着率とコンプライアンスを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRマネージャーやL&Dスペシャリストを対象にした90秒のプロモーションビデオを開発し、AIビデオジェネレーターが職場の安全トレーニングコンテンツの作成をどのように効率化するかを紹介します。プロフェッショナルでモダンなビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちた明瞭なナレーションで、スクリプトからのテキストをビデオに変換する効率性を強調します。
コンプライアンスオフィサーや既存のスタッフ向けに、ホスピタリティ業界における最近の安全規制とGDPRコンプライアンスの変更を示す45秒のアップデートビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは権威あるもので簡潔にし、組み込みのテンプレートとシーンを利用して、重要な情報を迅速に伝える魅力的な安全トレーニングビデオを作成します。
多様な労働力を持つ大規模組織向けに、複数の言語でのパーソナライズされた安全トレーニングを示すスケーラブルなビデオソリューションをデザインした2分間のビデオを作成します。ビデオはグローバルな魅力を持ち、多様な表現とダイナミックなトランジションを特徴とし、音声生成の力を活用して、すべての従業員に効果的に多言語サポートを提供することを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な安全トレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を利用して、テキストスクリプトをリアルなAIアバターを特徴とする魅力的なビデオに変換します。このテキストからビデオへの変換機能により、高品質な安全トレーニングビデオの制作が大幅にスピードアップし、明確なコミュニケーションを実現します。
HeyGenは職場の安全トレーニングプログラムにどのような技術的統合を提供しますか？
HeyGenはスケーラブルなビデオソリューションをサポートするための強力な機能を提供し、カスタマイズ可能なテンプレートや多様なプラットフォーム向けのアスペクト比を含みます。標準的なビデオエクスポートを介した直接的なLMS統合がサポートされており、HeyGenは一貫した職場の安全トレーニングのためにカスタムブランディングを維持します。
HeyGenのAIアバターは特定のトレーニングニーズに合わせてカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAIアバターの外見や声のスタイルを多様にカスタマイズするオプションを提供しており、ビデオコンテンツをパーソナライズできます。これにより、職場の安全トレーニングのさまざまな側面に合わせたターゲットビデオのパーソナライズが可能です。
HeyGenはグローバルチーム向けの多言語トレーニングをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターは包括的な多言語サポートを含んでおり、さまざまな言語で安全トレーニングビデオを作成できます。これにより、重要な安全メッセージが従業員全員に効果的に届くことを保証します。