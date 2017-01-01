新しいホテルのゲスト向けに、45秒のウェルカム説明ビデオを作成し、「アバターホスピタリティ説明メーカー」を使用して主要なアメニティとチェックイン手続きを紹介します。ターゲットオーディエンスは、新しく到着したホテルのゲストで、オンボーディング体験の一環として迅速で重要な情報を求めています。ビジュアルスタイルは温かく招待的で、現代的なホテルのロビー設定でフレンドリーなAIアバターをフィーチャーし、柔らかいアンビエントな背景音楽と明確で安心感のあるナレーションを伴います。このビデオはHeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」を活用し、コンテンツの更新を容易にし、プロパティ全体での一貫性とローカライズの容易さを確保します。

