ホスピタリティマーケティングマネージャーを対象に、魅力的なビジュアルとアップビートなバックグラウンドミュージックを備えた45秒のモダンで洗練されたビデオを作成してください。このビデオは、「AIアバター」がデジタル「ゲスト体験」をどのように深く向上させ、オンラインでのやり取りをより個人的で記憶に残るものにするかを鮮やかに示します。HeyGenの強力な「AIアバター」技術は、この次のレベルのデジタルエンゲージメントを解き放つ鍵として紹介されます。
大規模ホテルチェーンの人事部門向けに、サポート的なトーンと多様なビジュアル表現を備えた60秒の明確で教育的なビデオを開発してください。このビデオは、「多言語サポート」を備えた「AIトレーニングビデオ」の制作の効率性を強調するべきです。HeyGenの強力な「ボイスオーバー生成」と「字幕/キャプション」機能を活用することで、組織はグローバルチーム全体で包括的でアクセス可能なスタッフトレーニングを確保できます。
ブティックホテルのソーシャルメディアチームをターゲットに、トレンディなビジュアル、クイックカット、エネルギッシュな音楽を備えたダイナミックな30秒のビデオを制作してください。ナラティブは、「テンプレート」をすばやくカスタマイズすることで魅力的な「マーケティングビデオ」を作成する容易さに焦点を当てるべきです。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」と充実した「メディアライブラリ/ストックサポート」が、ユーザーに洗練されたソーシャルコンテンツを迅速かつ効果的に制作する力を与えることを強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを活用したビデオコンテンツでどのようにゲスト体験を向上させることができますか？
HeyGenは、ホスピタリティビジネスがリアルなAIアバターを特徴とする魅力的なマーケティングビデオやユニークなアニメーション説明ビデオを作成することを可能にします。これらのAIアバターは、パーソナライズされたメッセージを届けることができ、全体的なゲスト体験を大幅に向上させ、ホスピタリティ業界に貴重なソリューションを提供します。
HeyGenの説明コンテンツ生成のためのテキスト-ビデオプロセスとは何ですか？
HeyGenは強力なテキスト-ビデオ機能でビデオ作成を簡素化します。ユーザーは、書かれたビデオスクリプト生成を動的なAI説明ビデオジェネレーターの出力に簡単に変換し、カスタマイズ可能なアバターとボイスオーバーを備えています。
HeyGenはビデオ全体でブランドの一貫性を維持するオプションを提供していますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、ロゴや色を組み込み、カスタムアバターを作成して、すべてのマーケティングビデオに一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。
HeyGenはスタッフ向けの教育コンテンツやAIトレーニングビデオを作成するために使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、ホスピタリティセクターのスタッフ向けに強力なAIトレーニングビデオを含む教育コンテンツ作成に最適なAI説明ビデオジェネレーターです。その多言語サポートにより、トレーニングが多様な労働力に効果的に届くことを保証します。