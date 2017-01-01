小規模ホテルのオーナーやB&Bマネージャー向けに、プロフェッショナルでありながら親しみやすいナレーションを特徴とした30秒の温かみのある招待的なビデオを想像してください。このビデオは、「アバターホスピタリティ説明ジェネレーター」が魅力的なプロモーションコンテンツの作成をどのように簡素化するかを示します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を利用することで、ユーザーは書かれたアイデアを洗練されたビジュアルストーリーに簡単に変換し、時間とリソースを節約できます。

