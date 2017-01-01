アバター採用発表メーカー: AIビデオで採用を迅速化
AIアバターを活用して、トップタレントを効率的に引き付ける魅力的な発表ビデオを作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カスタムAIアバターの多様性をブランドコミュニケーションに活用する30秒のマーケティングメッセージビデオをデザインしてください。マーケティングマネージャーや社内コミュニケーションチームをターゲットにしています。ビジュアルスタイルは活気に満ち、エネルギッシュで、多様なシーンのトランジションとアップビートなバックグラウンドミュージックを取り入れ、これらのアバターが異なるブランドの個性を伝える方法を示します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してダイナミックな背景を素早く組み立て、プロモーションスニペット全体で一貫した高品質のオーディオを提供するためにボイスオーバー生成を利用し、スケーラブルなビデオ作成を強調します。
新しいチームメンバーや部門のイニシアチブを発表するための60秒の社内コミュニケーションビデオを制作し、全従業員とステークホルダーに向けて意図されています。ビジュアルスタイルは温かくプロフェッショナルで、軽い企業ブランディングカラーを取り入れ、祝賀的でありながら情報を提供するトーンです。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して関連する背景ビジュアルやBロール映像を追加し、フレンドリーなAIアバターによって発表を個人的でアクセスしやすいものにするために自動字幕/キャプションで明確さを確保します。
小規模ビジネスオーナーや人事専門家がHeyGenのAIアバタージェネレーターを使用して効果的な採用発表を迅速に作成する方法を示す30秒のチュートリアルビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは明確で簡潔で、画面上のテキストオーバーレイで重要なステップを強調し、わかりやすく励みになる声で説明します。実用的なステップバイステップのアプローチに焦点を当て、ビデオが簡単に理解できるようにします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、異なるソーシャルメディアプラットフォームに合わせてビデオを調整し、ビデオ作成プロセスをアクセスしやすく効率的にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオ作成プロセスを向上させることができますか？
HeyGenは、直感的なテンプレートを活用して、クリエイティブなビジョンに沿った魅力的な発表ビデオやマーケティングメッセージを生成するための高度なAIアバターを提供し、ユーザーをサポートします。
HeyGenがAIアバタージェネレーターのリーダーである理由は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIアバターを提供し、テキストをシームレスにビデオに変換することで、さまざまなコミュニケーションニーズに対応するプロフェッショナルなデジタルスポークスパーソンとして際立っています。
HeyGenは社内コミュニケーションのためのスケーラブルなビデオ作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、企業が社内コミュニケーションのために高品質なAIアバタービデオを効率的に制作し、一貫したメッセージングとスケーラブルなビデオ作成を組織全体で促進します。
HeyGenは独自の要件に合わせたカスタムAIアバターとブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenはカスタムAIアバターの開発を可能にし、包括的なブランディングコントロールを提供します。これにより、AIアバタービデオとビデオコンテンツがロゴからカラーまで、ブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。