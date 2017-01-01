トップクラスの人材を引き付けることを目的とした45秒の採用発表ビデオを作成してください。このビデオでは、プロフェッショナルなAIアバターをデジタルスポークスパーソンとして起用し、簡潔で熱意ある求人内容を伝え、会社の文化や福利厚生を強調します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、クリーンなインターフェースと控えめなモーショングラフィックスを備え、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して生成された明瞭で自信に満ちたナレーションで補完されます。革新的な方法で機会を提示したい人事部門やリクルーターをターゲットにしています。

