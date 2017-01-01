アバターハイアリングアナウンスメントジェネレーターが魅力的なビデオを作成
スクリプトからのテキストを使用して、求人情報を魅力的でプロフェッショナルな採用アナウンスメントに迅速に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームや中小企業のオーナーを対象にした90秒のプロモーションビデオを開発し、HeyGenが複数の求人に対するスケーラブルなビデオ作成をどのように可能にするかを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミックで、さまざまなテンプレートベースのシーン間を素早く切り替え、アップビートなバックグラウンドスコアを特徴としています。事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して、異なる採用メッセージに対して異なるAIアバターを展開する容易さを示し、自動字幕/キャプションによるアクセシビリティの向上をさらに強調します。
採用エージェンシーや企業コミュニケーション向けの45秒のテスティモニアルスタイルのビデオを制作し、カスタムAIアバターが誠実な採用アナウンスメントを届ける影響を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されて高精細で、プロフェッショナルな背景に対してリアルなAIアバターの表現力を強調します。メディアライブラリ/ストックサポートからの背景を使用し、AIアバターが採用チームの一員であるかのように信頼性と本物感を伝えます。
ビデオプロデューサーやコンテンツクリエイターを対象にした2分間の技術的なウォークスルービデオを作成し、複雑な採用アナウンスメントのための高度なテキストからビデオへのプロセスを詳述します。ビジュアルスタイルはクリーンでデモンストレーション的で、HeyGenインターフェースの画面録画と落ち着いた指導的なボイスオーバー生成に焦点を当てています。スクリプトの入力からビデオ生成までの正確なワークフローを示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートなどの機能がプロフェッショナルなビデオ制作の成果にどのように貢献するかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIアバターを使用したテキストからビデオへの制作をどのように支援しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターを使用してテキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換する力をユーザーに提供します。高度なテキストからスピーチへの技術と洗練されたリップシンク機能により、話すアバターが自然な精度でメッセージを届け、スケーラブルなビデオ作成を容易にします。
HeyGenはビデオのボイスオーバーとキャプションを自動生成できますか？
はい、HeyGenはテキスト入力から直接ボイスオーバーを生成する強力な機能を提供し、外部録音の必要性を排除します。さらに、プラットフォームは自動キャプションを提供し、すべてのビデオコンテンツのアクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させます。
HeyGenがスケーラブルなビデオ作成と制作に理想的な理由は何ですか？
HeyGenはビデオ作成プロセス全体を簡素化し、広範なリソースを必要とせずにスケーラブルなビデオ制作を可能にします。AIスクリプトジェネレーターや多様なテンプレートなどの機能により、コンテンツ開発が加速し、高品質なビデオを効率的かつ一貫して制作できます。
HeyGenはカスタムAIアバターの開発とブランディングをサポートしていますか？
HeyGenは、ブランドに合わせたカスタムAIアバターの作成を含む高いカスタマイズ性を提供します。プラットフォームは、ロゴの統合やカスタムカラーなどの包括的なブランディングコントロールも提供し、すべてのビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。