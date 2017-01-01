アバターハイアリングアナウンスメントジェネレーターが魅力的なビデオを作成

スクリプトからのテキストを使用して、求人情報を魅力的でプロフェッショナルな採用アナウンスメントに迅速に変換します。

HRプロフェッショナルを対象にした1分間の指導ビデオを作成し、HeyGenのアバターハイアリングアナウンスメントジェネレーターを使用して、魅力的な採用コンテンツを迅速に作成する方法を示します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、画面上のテキストオーバーレイが鮮明で、明瞭で明確なボイスオーバー生成を特徴としています。スクリプトを直接洗練されたビデオに変換する効率性を強調し、AIアバターがアナウンスメントプロセスをどのように簡素化するかを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームや中小企業のオーナーを対象にした90秒のプロモーションビデオを開発し、HeyGenが複数の求人に対するスケーラブルなビデオ作成をどのように可能にするかを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミックで、さまざまなテンプレートベースのシーン間を素早く切り替え、アップビートなバックグラウンドスコアを特徴としています。事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して、異なる採用メッセージに対して異なるAIアバターを展開する容易さを示し、自動字幕/キャプションによるアクセシビリティの向上をさらに強調します。
サンプルプロンプト2
採用エージェンシーや企業コミュニケーション向けの45秒のテスティモニアルスタイルのビデオを制作し、カスタムAIアバターが誠実な採用アナウンスメントを届ける影響を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されて高精細で、プロフェッショナルな背景に対してリアルなAIアバターの表現力を強調します。メディアライブラリ/ストックサポートからの背景を使用し、AIアバターが採用チームの一員であるかのように信頼性と本物感を伝えます。
サンプルプロンプト3
ビデオプロデューサーやコンテンツクリエイターを対象にした2分間の技術的なウォークスルービデオを作成し、複雑な採用アナウンスメントのための高度なテキストからビデオへのプロセスを詳述します。ビジュアルスタイルはクリーンでデモンストレーション的で、HeyGenインターフェースの画面録画と落ち着いた指導的なボイスオーバー生成に焦点を当てています。スクリプトの入力からビデオ生成までの正確なワークフローを示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートなどの機能がプロフェッショナルなビデオ制作の成果にどのように貢献するかを強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターハイアリングアナウンスメントジェネレーターの使い方

AIアバターと高度なビデオ機能を使用して、魅力的な採用アナウンスメントを簡単に作成し、優秀な人材を引き付けます。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロフェッショナルなテンプレートを選択するか、白紙のキャンバスからビデオをデザインし始め、さまざまな`テンプレート`を活用して採用アナウンスメントを開始します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
多様な`AIアバター`ライブラリから選択するか、ブランドを完璧に表現するカスタムAIアバターを作成して、メッセージを生き生きとさせます。
3
Step 3
ボイスオーバーとリップシンクを生成
採用アナウンスメントのテキストを入力し、プラットフォームが自然な音声のボイスオーバーを自動生成し、選択したアバターと`スクリプトからのテキストを使用してビデオ`にリップシンクします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
`ビデオ作成`をプレビューし、さまざまなアスペクト比で高品質の採用アナウンスメントをエクスポートし、`アスペクト比のリサイズとエクスポート`を使用してすべてのプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な採用ビデオで候補者を鼓舞

.

AIアバターを活用して、企業文化を強調し、理想的な候補者に役職への応募を促すインスピレーションを与えるビデオメッセージを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIアバターを使用したテキストからビデオへの制作をどのように支援しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターを使用してテキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換する力をユーザーに提供します。高度なテキストからスピーチへの技術と洗練されたリップシンク機能により、話すアバターが自然な精度でメッセージを届け、スケーラブルなビデオ作成を容易にします。

HeyGenはビデオのボイスオーバーとキャプションを自動生成できますか？

はい、HeyGenはテキスト入力から直接ボイスオーバーを生成する強力な機能を提供し、外部録音の必要性を排除します。さらに、プラットフォームは自動キャプションを提供し、すべてのビデオコンテンツのアクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させます。

HeyGenがスケーラブルなビデオ作成と制作に理想的な理由は何ですか？

HeyGenはビデオ作成プロセス全体を簡素化し、広範なリソースを必要とせずにスケーラブルなビデオ制作を可能にします。AIスクリプトジェネレーターや多様なテンプレートなどの機能により、コンテンツ開発が加速し、高品質なビデオを効率的かつ一貫して制作できます。

HeyGenはカスタムAIアバターの開発とブランディングをサポートしていますか？

HeyGenは、ブランドに合わせたカスタムAIアバターの作成を含む高いカスタマイズ性を提供します。プラットフォームは、ロゴの統合やカスタムカラーなどの包括的なブランディングコントロールも提供し、すべてのビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。