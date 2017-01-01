AIアバターを使用した健康プラン説明動画メーカー

AIアバターを使用して複雑な医療トピックを簡素化し、魅力的なアニメーション説明動画を作成してエンゲージメントを高めましょう。

新規および既存のメンバー向けに、親しみやすいアニメーションスタイルとHeyGenの音声生成機能による明瞭で落ち着いたAIナレーションを活用し、主要な利点を紹介する45秒の健康プラン説明動画を制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
患者とその家族を対象にした60秒の医療説明動画を、プロフェッショナルでクリーンなインフォグラフィックスタイルのアニメーションで視覚的に表現し、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能をサポートし、アクセシビリティのために字幕を含め、複雑な医療手順を安心感のあるトーンで説明します。
サンプルプロンプト2
医療専門家とスタッフ向けの30秒の内部トレーニング動画を、HeyGenの事前に構築されたテンプレートとシーンを使用して、モダンで効率的なビジュアルスタイルで作成し、新しい病院プロトコルを簡潔なAIボイスで説明するプロフェッショナルなAIアバターによって提供します。
サンプルプロンプト3
潜在的なB2Bパートナー向けに、革新的な医療技術の利点を紹介する45秒のアニメーション説明動画を設計し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのカスタムAIアバターと関連ビジュアルを組み込み、アップビートな音楽と明確で説得力のある声を伴います。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

医療説明動画メーカーの使い方

AIアバターとテキストから動画への技術を使用して、複雑な情報を視覚的に魅力的な形で変換し、医療説明動画を作成します。

1
Step 1
AIアバターを選択
リアルなAIアバターの多様なライブラリから選ぶか、カスタムアバターを作成して、医療説明動画のプロフェッショナルな顔にします。
2
Step 2
動画スクリプトを書く
詳細な医療スクリプトを簡単に入力し、私たちのプラットフォームが先進的なテキストから動画への技術を使用して自然な音声に変換します。
3
Step 3
ビジュアルをカスタマイズ
関連するバックグラウンドミュージック、魅力的なストックメディアを追加し、包括的なブランディングコントロールを使用してブランドのロゴと色を適用します。
4
Step 4
生成とエクスポート
高品質な医療説明動画をワンクリックで生成し、希望するすべてのプラットフォームでダウンロードして共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療教育とコースを拡大

効率的なAI動画作成を使用して、グローバルなオーディエンスに向けてより多くの教育コンテンツと健康コースを開発し、提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして医療説明動画を強化できますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストから動画への技術を使用して、あなたのアイデアをダイナミックな医療説明動画に変えます。私たちのプラットフォームを使用すると、複雑な健康プラン情報を効果的に伝える魅力的なアニメーション説明動画を作成できます。

HeyGenの動画作成プロセスにおけるAIアバターの役割は何ですか？

HeyGenのAIアバターは、従来の撮影を必要とせずに、パーソナライズされたプロフェッショナルな動画コンテンツを制作する中心的な役割を果たします。多様なライブラリから選択するか、カスタムアバターを作成して、自然なAIナレーションでスクリプトを届けることができ、動画制作を大幅に効率化します。

HeyGenは健康プランの説明動画メーカーとして効率的ですか？

もちろんです。HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップ機能とすぐに使える説明動画テンプレートを通じて、高品質な健康プラン説明動画の作成を簡素化します。私たちのAI駆動の動画作成プラットフォームを使用すると、プロフェッショナルなアニメーション動画を迅速かつ効果的に制作できます。

マーケティング以外で、HeyGenはどのように医療コミュニケーションのニーズをサポートしますか？

HeyGenは、さまざまな医療トレーニング動画、教育コンテンツ、内部コミュニケーションを作成するのに最適な多用途プラットフォームです。私たちのAI生成動画は、デジタルストーリーテリングを効果的に提供し、医療セクター内のメンバーオンボーディングからスタッフ開発までをサポートします。