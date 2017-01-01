アバターヘルスケア説明ジェネレーター：医療ビデオを簡単に作成

リアルなAIアバターを使用して、トレーニングや患者教育のための高品質な医療説明ビデオを生成します。

一般的な医療状態を説明する45秒の患者教育ビデオを作成し、患者とその家族を対象にします。ビジュアルスタイルは清潔で安心感のあるもので、親しみやすいAIアバターが落ち着いたプロフェッショナルな声で情報を伝え、HeyGenの音声生成機能を活用して明瞭さを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい病院スタッフ向けに、適切な手指衛生技術を示す60秒の医療トレーニングビデオを生成します。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用したシャープでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、スクリプトをテキストからビデオに変換する機能を利用して、内部コミュニケーションの一貫したメッセージングを確保します。
サンプルプロンプト2
新しい遠隔医療サービスを一般の潜在顧客に紹介するための30秒の魅力的なヘルスケアマーケティングビデオをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的で魅力的であり、メディアライブラリ/ストックサポートからのダイナミックなビジュアルを取り入れ、アクセス性とリーチを向上させるために明確な字幕/キャプションを組み込みます。
サンプルプロンプト3
新しい研究の突破口を発表する45秒の説明ビデオを制作し、医療コミュニティと業界パートナーを対象にします。このビデオはプロフェッショナルで簡潔なビジュアルスタイルを維持し、カスタマイズ可能なAIアバターを活用して個別のタッチを加え、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して異なるプラットフォームに簡単に適応できるようにします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

アバターヘルスケア説明ジェネレーターの使い方

AIアバターとインテリジェントなテキストからビデオへの機能を活用して、患者教育やトレーニングのための魅力的な医療説明ビデオを作成し、複雑な医療トピックを簡素化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
医療説明ビデオのコンテンツを作成または貼り付けます。このプラットフォームは、効率的なテキストからビデオへの生成にこのスクリプトを使用します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選び、特定のヘルスケアメッセージングのニーズに合わせて外見や声をカスタマイズします。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを適用
ブランド要素やロゴを統合し、ビデオの外観をカスタマイズして、ヘルスケアメッセージングのコンプライアンスを確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成したヘルスケア説明ビデオを生成し、さまざまなプラットフォームでの配信のためにさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ヘルスケア学習を拡大

AIを使用して、貴重な医療知識をグローバルなオーディエンスに提供するために、より広範なヘルスケアコースを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして医療説明ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオ作成技術を使用して、高品質な医療説明ビデオの生成プロセスを簡素化します。ユーザーはAIアバターとプロフェッショナルな声を使って、テキストを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換でき、シームレスな制作を可能にするユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。

ヘルスケアコンテンツに利用できるAIアバターの種類は何ですか？

HeyGenは、多様なリアルなAIアバターを提供しており、効果的なアバターヘルスケア説明ジェネレーターとして機能します。これらのAIアバターは、さまざまな医療シナリオに合わせてカスタマイズでき、ヘルスケアマーケティングビデオや患者教育コンテンツの視覚的魅力とエンゲージメントを向上させます。

HeyGenは患者教育ビデオのために複数の言語をサポートしていますか？

はい、HeyGenは複数の言語をサポートしており、アクセス可能な患者教育ビデオやグローバルなヘルスケアマーケティングの作成に最適です。当プラットフォームは、さまざまな言語で自然なスピーチを生成する先進的なAI音声技術を備えており、多様なオーディエンスとの効果的なコミュニケーションを促進します。

HeyGenはどのようにしてヘルスケアトレーニングビデオの迅速な制作を支援しますか？

HeyGenは効率的なAI医療ビデオジェネレーターとして機能し、プロフェッショナルトレーニングビデオの制作を大幅に加速します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIビデオ作成ツールのライブラリを備えており、組織は包括的で魅力的なコンテンツを迅速に生成できます。