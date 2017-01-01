フィットネスを革新する: アバタージムインストラクションメーカー
パーソナライズされたワークアウトビデオを作成し、強力なAIアバターでメンバーのオンボーディングを効率化します。
新しいジムメンバーのための60秒の説明ビデオを開発し、メンバーのオンボーディングを支援します。ビジュアルスタイルは歓迎的でクリーンであり、HeyGenのテンプレートとシーンを利用してジムの主要エリアとルールを紹介し、ボイスオーバー生成を通じて生成された親しみやすく明確なナレーションで簡単に理解できるようにします。このビデオは、スムーズで包括的な紹介を提供し、新しいメンバーが初日から快適で情報を得られるようにすることを目的としています。
幅広いソーシャルメディアオーディエンス向けに、クイックフィットネスティップを提供する30秒の短編コンテンツを制作します。ビジュアルの美学はダイナミックでモダンであり、クイックカットと鮮やかな色を使用し、音声なしでも最大限のエンゲージメントを得るために字幕/キャプションを目立たせます。さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用し、これらの貴重なフィットネスティップが効果的に広範なオーディエンスに届くようにします。
潜在的なクライアント向けにエキサイティングな新しいトレーニングプログラムを紹介する50秒のジムプロモーションビデオをデザインします。このビデオは高エネルギーで志向的なビジュアルスタイルを持ち、プログラムに参加する人々のダイナミックなショット（HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの可能性あり）を特徴とします。AIアバターをデジタルコーチとして利用する可能性のある熱意あるナレーションが利点を強調し、特化したトレーニングビデオへの関心を高める魅力的な行動喚起を作成します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してどのようにフィットネス指導とメンバーエンゲージメントを向上させることができますか？
HeyGenはフィットネスプロフェッショナルがリアルなAIアバターを使用してダイナミックな指導ビデオを作成し、スクリプトを魅力的なパーソナライズされたワークアウトビデオに変換し、自然なナレーションとカスタマイズされたビジュアルを提供します。
HeyGenでどのようなパーソナライズされたワークアウトビデオを生成できますか？
HeyGenはAIアバターを使用したカスタムワークアウトビデオの作成を可能にし、個々のメンバーや特定のプログラムに合わせたビデオを作成することができ、メンバーのオンボーディングや包括的なトレーニングビデオに最適です。
HeyGenはどのようにプロフェッショナルなAIビデオコンテンツの作成を簡素化しますか？
HeyGenはスクリプトからAIビデオを簡単に生成できるようにし、リアルな話すAIアバター、事前に構築されたテンプレート、ブランドコントロールを利用して一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
HeyGenはソーシャルメディアやプロモーション用の短編コンテンツの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenはジムプロモーションビデオ、フィットネスティップ、またはクイックな説明ビデオスニペットなど、ブランド要素を含む魅力的な短編コンテンツを制作するための効果的なAIビデオメーカーです。