アバタージム指導生成ツールでカスタムワークアウト動画を作成
AIアバターを活用してフィットネス指導を変革し、複雑な撮影なしでパーソナライズされたトレーニング動画を提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ジムオーナー向けに、プロフェッショナルなAIアバターを使用して正しいデッドリフトフォームを示す2分間の指導動画生成例を開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、重要な動きを強調する正確な字幕/キャプションを含め、スクリプトからのテキストを効率的に動画に変換します。
ジム初心者向けに、パーソナライズされたアバタージム指導生成の利点を紹介する90秒の説明動画を想像してください。この動画は、フレンドリーな全身AIアバターを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、歓迎的で理解しやすいプレゼンテーションを行います。
フィットネスプロフェッショナル向けに、AIフィットネスコーチアバターがクライアントのフォーム改善をどのように支援できるかを示す1.5分間のプロモーション作品をデザインしてください。動画は情報豊かで洗練されたビジュアルスタイルを持ち、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連する背景ビジュアルを組み込み、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化されるべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAI動画生成ツールはどのようにしてアバターを使った指導動画を作成しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストから動画への技術を活用して、ダイナミックな指導動画を生成します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがAIパーソナルトレーナーを生き生きとさせ、適切なフォームと技術的な指示を示すエクササイズを実演します。これにより、アバタージム指導動画の作成が効率的で効果的になります。
HeyGenの全身AIアバターにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenでは、AIアバターの外見やトレーニングスタイル、コーチングスタイルまで完全にカスタマイズできます。AIとモーションキャプチャ技術を活用して、オーディエンスにパーソナライズされたインタラクティブなトレーニング体験を提供します。
HeyGenは指導コンテンツの多言語ボイスオーバーとアクセシビリティをどのようにサポートしていますか？
HeyGenは140以上の言語でのボイスオーバー生成をサポートしており、トレーニング動画がグローバルなオーディエンスに届くようにします。また、字幕/キャプションを簡単に追加して、すべての視聴者に対するアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、コンテンツを普遍的に理解できるようにします。
HeyGenを使用して撮影なしでカスタムエクササイズ動画をどれくらい早く作成できますか？
HeyGenは撮影なしでカスタムワークアウト動画を作成するのを非常に効率的にします。スクリプトを高品質な動画に変換することで、デジタルプレゼンターを使用してエクササイズデモやトレーニングクリップを迅速に生成し、時間とリソースを大幅に節約します。