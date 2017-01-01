個人や自己啓発コーチ向けにデザインされた45秒のビデオを想像してください。フレンドリーなAIアバターが、個人のマイルストーンを設定し達成するためのステップバイステップのガイダンスを提供します。ビジュアルスタイルはクリーンでインスピレーションを与えるもので、穏やかで励ましの声がけを行い、HeyGenのリアルなAIアバターを活用して、視聴者に深く響くパーソナライズされた人間らしいコンテンツを作成し、影響力のある目標設定ビデオを作成するのを助けます。

