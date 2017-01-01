アバター目標設定ビデオメーカー: 目標をより早く達成

リアルなAIアバターを使用して、チームの生産性を向上させ、成功を促す魅力的な目標設定ビデオを簡単に作成します。

個人や自己啓発コーチ向けにデザインされた45秒のビデオを想像してください。フレンドリーなAIアバターが、個人のマイルストーンを設定し達成するためのステップバイステップのガイダンスを提供します。ビジュアルスタイルはクリーンでインスピレーションを与えるもので、穏やかで励ましの声がけを行い、HeyGenのリアルなAIアバターを活用して、視聴者に深く響くパーソナライズされた人間らしいコンテンツを作成し、影響力のある目標設定ビデオを作成するのを助けます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
チームリーダーや人事チームを対象にした60秒のアニメーション説明ビデオを作成し、SMARTゴールに合わせてチームの生産性を向上させる方法を紹介します。ビジュアルの美学はモダンでエネルギッシュであり、鮮やかなグラフィックとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、AIアバターがプロフェッショナルでありながら魅力的なトーンでメッセージを伝え、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、説得力のある目標設定ビデオの作成を効率化します。
サンプルプロンプト2
マーケティングプロフェッショナルやコンテンツクリエイター向けに、30秒のマーケティングビデオを制作し、新製品のローンチ目標に対する好奇心を喚起します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、クイックカットと大胆なテキストオーバーレイを伴い、緊急性を伝える熱意ある声がけが行われ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、アイデアを魅力的なインタラクティブビデオに変換し、視聴者の注意を引きます。
サンプルプロンプト3
企業トレーナーや教育者向けに、チーム内での成長マインドセット戦略の実施に関する実用的な戦略に焦点を当てた40秒の教育ビデオを開発します。ビデオは明確で指導的なビジュアルスタイルを採用し、理解しやすい図を特徴とし、穏やかで権威あるAIアバターがメッセージを伝え、自動生成された字幕/キャプションによって強化され、トレーニングと開発のための効果的なコンテンツ作成を可能にし、複雑な目標の実施をすべての人にアクセス可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバター目標設定ビデオメーカーの使い方

AIアバターと強力なカスタマイズツールを使用して、プロフェッショナルで魅力的な目標設定ビデオを簡単に作成し、行動を促し、目標を達成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、目標設定のスクリプトをテキストエディタに貼り付けます。私たちのプラットフォームは、先進的なテキストビデオ機能を利用して、あなたの書かれたコンテンツを正確にダイナミックなビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
プレゼンターとして多様なリアルなAIアバターから選択します。魅力的な表情と動きであなたの目標を最もよく伝えるアバターを選んで、メッセージをさらにパーソナライズしましょう。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
関連するビジュアルを追加し、会社のロゴや特定のカラーパレットを含むブランディングコントロールを適用して、ビデオを強化します。目標設定ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
プロフェッショナルな目標設定ビデオが完成したら、最適な視聴のために希望のアスペクト比を選択し、高解像度でエクスポートします。魅力的なコンテンツをすべてのプラットフォームで共有し、視聴者を動機付けましょう。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな目標設定ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIビデオメーカーは、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナル品質の目標設定ビデオを生成することができます。魅力的なビデオコンテンツを簡単に作成し、あなたのビジョンを実現します。

AIアバターとビデオコンテンツを自分のブランドに合わせてパーソナライズできますか？

はい、HeyGenはAIアバターとビデオコンテンツの広範なカスタマイズとパーソナライズオプションを提供しています。ブランドシーンを活用し、ブランディング要素をコントロールし、ブランドアイデンティティに完全に一致するパーソナライズされた人間らしいコンテンツを作成できます。

HeyGenはコンテンツ作成を効率化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはスクリプトから直接短いAIビデオを生成するテキストビデオ機能を提供しています。さまざまなテンプレートと強力なメディアライブラリのサポートにより、コンテンツ作成を効率的に拡大し、魅力的なインタラクティブビデオを制作できます。

HeyGenは自然な動きのリアルなAIアバターをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはリアルな動きと表情を持つハイパーリアルなAIアバターを特徴としており、ビデオコンテンツが魅力的でプロフェッショナルなものになります。私たちの先進技術により、AIアバターを使用したビデオは人間らしく本物のように感じられます。