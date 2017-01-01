アバターファイナンストレーニングメーカー：エンゲージメントを向上
AIアバターを活用して、魅力的でコンプライアンスに準拠した金融トレーニングビデオを制作し、企業学習を効率化します。
「パーソナライズされた金融アドバイス」を求める個人投資家を対象にした30秒の魅力的な説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく親しみやすく、多様な「AIアバター」がフレンドリーな金融アドバイザーとして、家庭のオフィス設定で登場する様子を描きます。音声は明るく安心感のある声で、シンプルで実行可能な投資のヒントを提供します。このビデオは「顧客体験」を向上させ、HeyGenの「ボイスオーバー生成」と「AIアバター」を活用して「パーソナライズされたビデオメッセージ」を効果的に届けることを目的としています。
新しい「フィンテック」製品のための60秒の鋭いマーケティングビデオを開発し、「営業チーム」と潜在的なビジネスクライアントをターゲットにします。ビジュアルスタイルは洗練されてダイナミックで、エネルギッシュな「AIヒューマンジェネレーター」が製品の革新的な機能を高速なトランジションとデータビジュアライゼーションで紹介します。音声は断定的で明確な声で、製品の利点と「コスト効率」への貢献を説明します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」と「字幕/キャプション」を活用して、権威と革新を伝える洗練されたプレゼンテーションを作成します。
大手投資会社のための50秒の簡潔な内部コミュニケーション作品を制作し、新しい内部報告システムを説明します。対象はジュニアアナリストからシニアマネジメントまでの全従業員です。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでありながら親しみやすく、「デジタルアバター」が新システムの主要機能を自信を持って案内し、画面共有要素を含む可能性があります。音声は明確で情報豊かな声で、すべてのコミュニケーションにおける「一貫性とブランドコントロール」を強調します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して関連する企業ブランディングを組み込み、高品質な「企業ビデオ」を「eラーニングモジュール」として提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは企業トレーニングビデオの効果的な制作にどのように役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターと強力なスクリプトからのビデオメーカーを使用して、高品質な企業トレーニングビデオを効率的に制作する力を企業に提供します。そのeラーニング機能と多言語対応のAIボイスにより、多様な視聴者に適した魅力的でコスト効率の高いコンテンツを提供し、特に金融サービスの分野で役立ちます。
HeyGenのカスタムAIアバターは、プロフェッショナルなコミュニケーションにおいてどのようにリアルに見えるのですか？
HeyGenは、高度にリアルなカスタムAIアバターを作成する機能を提供し、洗練されたAIヒューマンジェネレーターとして機能します。これらのパーソナライズされたAIアバターは、企業や顧客体験のコミュニケーションにおいて、デジタル版のスポークスパーソンとして本物のパーソナライズされたビデオメッセージを作成することを可能にします。
HeyGenはマーケティングおよび営業チームのためのビデオ制作のスケールアップを支援できますか？
もちろんです。HeyGenはビデオ制作を効率化し、マーケティングおよび営業チームがコンテンツ制作を前例のないスピードと機敏さでスケールアップすることを可能にします。その自動化されたビデオ制作機能により、コスト効率が大幅に向上し、すべてのキャンペーンで一貫したメッセージングとハイパーパーソナライズされたビデオを提供します。
HeyGenはグローバルな顧客体験のための多言語ビデオ制作をサポートしていますか？
はい、HeyGenは高度な多言語AIボイスを備えており、企業がグローバルな視聴者に向けてパーソナライズされた魅力的なデジタル体験を提供することを可能にします。この機能は、強力なAPI統合と組み合わせることで、顧客教育プロジェクトなど、さまざまな言語市場で一貫した優れた顧客体験を保証します。