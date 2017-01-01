新しい金融アナリスト向けの45秒の指導ビデオを想像してください。対象は銀行業界に入る新卒者です。ビジュアルには、プロフェッショナルなAIアバターがきちんとしたスーツを着て、清潔で現代的なバーチャルオフィスの背景に立っている様子が描かれ、隅にはさりげないアニメーションチャートが表示されるかもしれません。音声は落ち着いた自信に満ちたナレーションで、複雑な金融規制をわかりやすく説明し、「企業トレーニングビデオ」の核心概念に焦点を当てます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使えば、コンプライアンス文書を魅力的な「オンボーディングビデオ」に簡単に変換できます。

