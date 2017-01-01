アバターファイナンストレーニングメーカー：エンゲージメントを向上

AIアバターを活用して、魅力的でコンプライアンスに準拠した金融トレーニングビデオを制作し、企業学習を効率化します。

新しい金融アナリスト向けの45秒の指導ビデオを想像してください。対象は銀行業界に入る新卒者です。ビジュアルには、プロフェッショナルなAIアバターがきちんとしたスーツを着て、清潔で現代的なバーチャルオフィスの背景に立っている様子が描かれ、隅にはさりげないアニメーションチャートが表示されるかもしれません。音声は落ち着いた自信に満ちたナレーションで、複雑な金融規制をわかりやすく説明し、「企業トレーニングビデオ」の核心概念に焦点を当てます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使えば、コンプライアンス文書を魅力的な「オンボーディングビデオ」に簡単に変換できます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
「パーソナライズされた金融アドバイス」を求める個人投資家を対象にした30秒の魅力的な説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく親しみやすく、多様な「AIアバター」がフレンドリーな金融アドバイザーとして、家庭のオフィス設定で登場する様子を描きます。音声は明るく安心感のある声で、シンプルで実行可能な投資のヒントを提供します。このビデオは「顧客体験」を向上させ、HeyGenの「ボイスオーバー生成」と「AIアバター」を活用して「パーソナライズされたビデオメッセージ」を効果的に届けることを目的としています。
サンプルプロンプト2
新しい「フィンテック」製品のための60秒の鋭いマーケティングビデオを開発し、「営業チーム」と潜在的なビジネスクライアントをターゲットにします。ビジュアルスタイルは洗練されてダイナミックで、エネルギッシュな「AIヒューマンジェネレーター」が製品の革新的な機能を高速なトランジションとデータビジュアライゼーションで紹介します。音声は断定的で明確な声で、製品の利点と「コスト効率」への貢献を説明します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」と「字幕/キャプション」を活用して、権威と革新を伝える洗練されたプレゼンテーションを作成します。
サンプルプロンプト3
大手投資会社のための50秒の簡潔な内部コミュニケーション作品を制作し、新しい内部報告システムを説明します。対象はジュニアアナリストからシニアマネジメントまでの全従業員です。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでありながら親しみやすく、「デジタルアバター」が新システムの主要機能を自信を持って案内し、画面共有要素を含む可能性があります。音声は明確で情報豊かな声で、すべてのコミュニケーションにおける「一貫性とブランドコントロール」を強調します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して関連する企業ブランディングを組み込み、高品質な「企業ビデオ」を「eラーニングモジュール」として提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターファイナンストレーニングメーカーの使い方

カスタムAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを使用して、金融トレーニングコンテンツを魅力的なビデオモジュールに簡単に変換し、学習をより効果的でアクセスしやすくします。

1
Step 1
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターのライブラリから選ぶか、独自のカスタムAIアバターを作成して、金融サービスの専門家やトレーナーを表現します。
2
Step 2
トレーニングスクリプトを貼り付け
金融トレーニングコンテンツをテキストとして入力します。当プラットフォームは、先進的なスクリプトからのテキストビデオ技術を使用して、あなたの言葉を生き生きとさせます。
3
Step 3
音声とビジュアルをカスタマイズ
アバターに適したボイスオーバー生成を選択し、組織のアイデンティティに合わせてブランディングコントロールを適用して、ビデオを強化します。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポート
設定を最終確認し、高品質な企業トレーニングビデオを生成します。さまざまなアスペクト比でエクスポートし、プラットフォーム間でシームレスに配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な金融概念を明確化

.

AIビデオを利用して複雑な金融情報を簡素化し、複雑なトピックを理解しやすくし、全体的な金融リテラシーを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは企業トレーニングビデオの効果的な制作にどのように役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターと強力なスクリプトからのビデオメーカーを使用して、高品質な企業トレーニングビデオを効率的に制作する力を企業に提供します。そのeラーニング機能と多言語対応のAIボイスにより、多様な視聴者に適した魅力的でコスト効率の高いコンテンツを提供し、特に金融サービスの分野で役立ちます。

HeyGenのカスタムAIアバターは、プロフェッショナルなコミュニケーションにおいてどのようにリアルに見えるのですか？

HeyGenは、高度にリアルなカスタムAIアバターを作成する機能を提供し、洗練されたAIヒューマンジェネレーターとして機能します。これらのパーソナライズされたAIアバターは、企業や顧客体験のコミュニケーションにおいて、デジタル版のスポークスパーソンとして本物のパーソナライズされたビデオメッセージを作成することを可能にします。

HeyGenはマーケティングおよび営業チームのためのビデオ制作のスケールアップを支援できますか？

もちろんです。HeyGenはビデオ制作を効率化し、マーケティングおよび営業チームがコンテンツ制作を前例のないスピードと機敏さでスケールアップすることを可能にします。その自動化されたビデオ制作機能により、コスト効率が大幅に向上し、すべてのキャンペーンで一貫したメッセージングとハイパーパーソナライズされたビデオを提供します。

HeyGenはグローバルな顧客体験のための多言語ビデオ制作をサポートしていますか？

はい、HeyGenは高度な多言語AIボイスを備えており、企業がグローバルな視聴者に向けてパーソナライズされた魅力的なデジタル体験を提供することを可能にします。この機能は、強力なAPI統合と組み合わせることで、顧客教育プロジェクトなど、さまざまな言語市場で一貫した優れた顧客体験を保証します。