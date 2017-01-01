アバターファイナンストレーニングジェネレーター: 学習を強化

高度なAIアバターを使用して、複雑な金融トピックを魅力的でインタラクティブなコースに変換し、効率的な学習を実現します。

金融業界の人事および研修マネージャーを対象に、HeyGenのAIアバターがどのように企業研修を革新し、複雑な金融の洞察をプロフェッショナルでクリーンかつ情報豊富なビジュアルスタイルで提供できるかを紹介する、60秒の魅力的なビデオを制作してください。

サンプルプロンプト1
独立したコースクリエイターや小規模ビジネスオーナーを対象に、カスタムAIアバターを使用したオンラインコースコンテンツの作成のコスト効率を示す、45秒のダイナミックなビデオを開発してください。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を強調し、現代的で親しみやすいビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とします。
サンプルプロンプト2
グローバルな金融機関向けに、30秒のインパクトのあるビデオを作成し、マルチリンガルなリーチを持つインタラクティブなコースを作成するためのアバターファイナンストレーニングジェネレーターの力を示してください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで、さまざまな観客に権威あるメッセージを伝えるために明確な字幕/キャプションを表示します。
サンプルプロンプト3
L&Dスペシャリストやコンテンツ開発者向けに設計された75秒の情報豊富なビデオを生成し、HeyGenがどのようにトレーニングビデオの作成を効率化するかに焦点を当ててください。さまざまなビデオテンプレートと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、明るく励みになるトーンで、LMSプラットフォームに統合するのに最適なチュートリアルのようなステップバイステップのプレゼンテーションを作成します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターファイナンストレーニングジェネレーターの仕組み

AIアバターを使用して魅力的な金融トレーニングビデオを迅速に作成し、複雑な概念をアクセスしやすい企業学習体験に変換します。

1
Step 1
AIアバターとスクリプトを作成
金融サービスに特化したプロフェッショナルなAIアバターを選択またはカスタマイズします。トレーニングスクリプトを入力し、HeyGenのAIアバタージェネレーターがビデオ制作の準備を行い、企業研修に適した正確な言語を確保します。
2
Step 2
魅力的なトレーニングシーンをデザイン
事前に構築されたテンプレートとシーンを活用して、オンラインコースコンテンツを構築します。ビジュアル、テキスト、データポイントを簡単に追加し、金融の洞察をダイナミックでインタラクティブなコースに変換します。
3
Step 3
プロフェッショナルなAI音声を生成
高度な音声生成を活用して、AIアバターに自然で権威ある声を与えます。発音とトーンを微調整し、トレーニングビデオの品質を向上させる洗練されたプレゼンテーションを実現します。
4
Step 4
コースをエクスポートして統合
AIアバター主導の金融トレーニングビデオを完成させ、希望の形式でエクスポートします。新しい企業研修資産を既存のLMSまたは内部プラットフォームにシームレスに統合し、効率的に展開します。

使用例

複雑な金融概念を簡素化

AIアバターを活用して、複雑な金融トピックを分かりやすくし、すべての学習者にとってアクセスしやすく理解しやすいトレーニングコンテンツを提供します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてアバターファイナンストレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは強力なAIアバタージェネレーターとして機能し、スクリプトから直接魅力的な企業研修および金融サービスのAIアバターコンテンツを迅速に制作できるため、ビデオ作成プロセスを大幅に簡素化します。

HeyGenはカスタムAIアバターを使用したインタラクティブなオンラインコースの作成に役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはユーザーにクリエイティブなツールを提供し、インタラクティブなコースをデザインすることができます。プラットフォームはさまざまなビデオテンプレートとカスタムAIアバターを構築する機能を提供し、多様なオンラインコース作成のニーズに対応し、学習者のエンゲージメントを向上させます。

HeyGenが金融トレーニングコンテンツの制作において効率的な選択肢である理由は何ですか？

HeyGenのプラットフォームは、高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用することで、コスト効率を大幅に向上させます。これにより、金融の洞察を含む高品質なトレーニングビデオの制作に通常必要な時間とリソースを大幅に削減します。

HeyGenは金融トレーニングビデオのリーチとセキュリティをどのように向上させますか？

HeyGenはAI音声と字幕を通じて多言語のリーチをサポートし、金融の洞察を世界中でアクセス可能にします。さらに、HeyGenは企業研修のためのエンタープライズセキュリティ基準を維持し、貴重なコンテンツを保護します。