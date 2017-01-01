究極のアバターフィーチャーランチメーカー
リアルなAIアバターで魅力的なスタジオ品質のビデオを生成。あらゆる目的に合わせて表情豊かな顔と声でコンテンツを変革します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに設計された60秒の説明ビデオを制作し、話すAIアバターの多様性を詳述します。このビデオは、クリーンでチュートリアルのようなビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストオーバーレイを用いてアバターのカスタマイズや表情豊かな声とジェスチャーを示します。音声は落ち着いた指導的なナレーションと微妙で励みになるバックグラウンドミュージックを組み合わせ、ユーザーが強力なナレーション生成を使用してメッセージを洗練し、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保する方法を説明します。
製品マネージャーや技術愛好家をターゲットにした30秒の簡潔な発表ビデオを作成し、全身AIアバターを使用した画期的な新機能を発表します。多様なアバターの応用を様々なコンテキストや言語で素早く切り替える、テンポの速いダイナミックなビジュアルスタイルを採用します。音声は現代的な電子音楽とエネルギッシュで短い音声セグメントを組み合わせ、HeyGenの柔軟なテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートがどのようにしてあらゆるプラットフォームにコンテンツを適応させるかを示します。
HRプロフェッショナルやトレーニング部門を対象とした50秒の企業トレーニングモジュールまたは内部コミュニケーションビデオを開発し、プロフェッショナルな環境でのデジタルツイン技術の可能性を示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで企業的でありながら魅力的で、多様でリアルなAIアバターが情報を明確かつ簡潔に提示する様子を描きます。プロフェッショナルで明瞭なナレーションとソフトなアンビエントバックグラウンドミュージックが視聴者を導き、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートがこれらのAIアバターのプレゼンテーションをスタジオ品質のビデオに豊かにする様子を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてカスタムAIアバターの作成を可能にしますか？
HeyGenの強力なAIアバター生成機能により、ユーザーはシンプルな写真やビデオからカスタムアバターを作成できます。この機能は、パーソナライズされたビデオコンテンツ作成のための柔軟なオプションを提供し、AIアバターがブランドやペルソナを反映することを保証します。
HeyGenの話すAIアバターは表情豊かな声とジェスチャーを伝えることができますか？
はい、HeyGenは高度な顔のアニメーションと音声同期機能を備えた話すAIアバターの作成を専門としています。これにより、デジタルツインが表情豊かな声とジェスチャーでメッセージを伝え、ビデオをより魅力的でダイナミックにします。
HeyGenのAIアバターを使用してスタジオ品質のビデオを作成するのはどれほど簡単ですか？
HeyGenは使いやすいプラットフォームを提供し、ビデオコンテンツの作成を簡素化します。リアルなAIアバターを使用してテキストをビデオに変換し、複雑な編集なしでマーケティングやトレーニングなどのためにスタジオ品質のビデオを迅速に作成できます。
HeyGenのAIアバターはどの言語をサポートしていますか？
HeyGenのAIアバターは複数の言語をサポートしており、ユーザーがグローバルなオーディエンス向けに多様なビデオコンテンツを作成することを可能にします。この機能は、マーケティングやトレーニングビデオでのリーチ拡大に不可欠であり、世界中でメッセージを効果的に伝えることができます。