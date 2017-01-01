小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケター向けに、魅力的な動画コンテンツを簡単に作成するプロセスを紹介する45秒のダイナミックなプロモーションビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは明るく、モダンでエネルギッシュなもので、洗練されたUI要素と多様なカスタムアバターがアクションを起こす様子を描き、アップビートでインスパイアリングなバックグラウンドトラックと親しみやすく明瞭なナレーションを添えます。HeyGenのAIアバター生成機能がどのように動画作成を簡素化するかを強調し、スクリプトからのテキストを動画に変換する力でアイデアを瞬時に実現する様子を強調します。

