AIアバタージェネレーター: 魅力的なカスタムアバターを作成

直感的なビルダーを使用して、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートから素晴らしいカスタムAIアバターを作成します。

クリエイティブなプロフェッショナルがブランドの存在感を高めるために、カスタムAIアバターの変革力を発見する30秒のダイナミックなビデオです。アップビートなサウンドトラックとプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、HeyGenのAIアバターフィーチャーを使用してユニークなデジタルペルソナを作成し、スクリプトからのテキストを使用してシームレスに命を吹き込む方法を視聴者に案内します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーや教育者の皆様、HeyGenのシームレスなワークフローを45秒の簡潔なインストラクションビデオでご覧ください。クリーンでモダンなビジュアルスタイルと親しみやすく明瞭なナレーションを特徴とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーン内でスタジオアバターとキャラクタービルダーアプリをどのように簡単に活用して、魅力的な教育またはマーケティングコンテンツを制作できるかを示します。
サンプルプロンプト2
創造性を解き放ち、デジタルプレゼンスを個性化したい個人やコンテンツクリエイター向けにデザインされた、遊び心あふれる60秒のチュートリアルです。現代的な音楽と鮮やかなビジュアルに伴い、個人アバターを作成し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、簡単に追加できる字幕/キャプションでユニークな作品をあらゆるプラットフォームで共有する楽しさを強調します。
サンプルプロンプト3
デジタルアーティストやソーシャルメディアマネージャーは、AIアバターが視覚コンテンツやマーケティングポスターを根本的に変える方法を示すこの芸術的な30秒のショーケースで深いインスピレーションを得るでしょう。ミニマリストな美学と穏やかなバックグラウンドミュージックと共に、HeyGenのAIアバターを統合することでイラストがどのように高められるかを観察し、多様なビジュアルアセットのための豊富なメディアライブラリ/ストックサポートへのアクセスによってすべてが強化されます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIアバタージェネレーターの使い方

プロフェッショナルなAIキャラクターでコンテンツを強化し、個人およびスタジオアバターを簡単に作成します。

1
Step 1
カスタムAIアバターを作成
強力なキャラクタービルダーアプリを使用して、ビジョンとブランドアイデンティティを完璧に反映するカスタムAIアバターをデザインします。
2
Step 2
アバターテンプレートを選択
プロジェクトを開始するために、ビデオの完璧な出発点を提供する幅広いアバターテンプレートデザインから選択します。
3
Step 3
個人的なタッチを追加
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用してアバターとシーンを簡単にパーソナライズし、ブランドに合わせたすべての詳細を確保します。
4
Step 4
トーキングアバターを生成
あなたの作品に命を吹き込みましょう！ナレーション生成を含むトーキングアバタービデオを生成し、すべてのプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品と機能のトレーニングを強化

パーソナライズされたアバターを使用したAI駆動のビデオを活用して、新しいアバタージェネレータ機能についてユーザーを教育する際にエンゲージメントと保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenで本当にカスタムAIアバターを作成するにはどうすればいいですか？

HeyGenの高度なキャラクタービルダーアプリを使用すると、ブランドや個人のアバターを真に反映するカスタムAIアバターをデザインできます。多様なコンテンツニーズに合わせてユニークなスタジオアバターを作成するために特徴を調整できます。

HeyGenはAIアバターのためのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとストックAIアバターモデルの幅広い選択肢を提供しています。これらのリソースは魅力的なビデオコンテンツの作成を簡素化し、アバターテンプレートを迅速に選択してカスタマイズすることができます。

HeyGenのAIアバターを使用してどのようなコンテンツを作成できますか？

HeyGenのAIアバターは、教育ビデオ、トーキングアバターを使用したマーケティングポスター、またはダイナミックなプレゼンテーションなど、さまざまなコンテンツに対応しています。静的なアイデアを魅力的なビデオイラストに変換します。

HeyGenは簡単に使えるオンラインAIアバタージェネレーターですか？

HeyGenは確かに直感的なオンラインアバタージェネレーターで、ビデオ制作を簡素化します。私たちのプラットフォームは、ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターを備えた包括的なAIアバタージェネレーターとして機能し、プロフェッショナルなビデオ作成を誰にでもアクセス可能にします。