小規模ビジネスオーナー向けに、製品の複雑な機能やよくある質問を簡単に説明する「アバターFAQビデオメーカー」を紹介する60秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、動的なテキストアニメーションを使用し、親しみやすく情報豊富なナレーションを加えます。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ変換」機能を活用して、書かれたFAQをAIアバターによる魅力的な音声コンテンツにシームレスに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターをターゲットにした30秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を制作し、「AIアバタービデオ」がどのように観客を魅了し、コンテンツ制作を効率化するかを示します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで明るく、クイックカットを使用し、プラットフォーム内で生成されたアップビートで魅力的なナレーションを組み合わせます。HeyGenの「ナレーション生成」機能を強調し、多様な音声オプションと「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でプラットフォームに完璧に対応します。
サンプルプロンプト2
HR部門を対象にした45秒の情報ビデオを開発し、「AIアバター生成器」がどのようにして従業員の「トレーニングとオンボーディング」FAQに一貫したプロフェッショナルな顔を提供できるかを説明します。ビジュアルスタイルは落ち着いて指導的であり、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して洗練された外観を実現し、明確で安心感のあるプロフェッショナルな声を添えます。ビデオが「字幕/キャプション」を効果的に使用し、アクセシビリティと理解を向上させることを確認します。
サンプルプロンプト3
マーケティングプロフェッショナル向けに50秒のプロモーションビデオをデザインし、HeyGenによって生成された「カスタムアバター」の力を強調し、ブランドアイデンティティを強化し、記憶に残るコンテンツを作成します。ビジュアルスタイルは洗練されてブランド化されており、さまざまなカスタマイズオプションを示し、自信に満ちた明確なブランドに合わせた声でサポートします。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」がどのようにしてユニークなAIアバターと共にビジュアルストーリーテリングを豊かにするかを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

アバターFAQビデオメーカーの使い方

リアルなAIアバターとシームレスなテキスト-ビデオ技術を使用して、FAQを魅力的でプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
AIアバターとシーンを選択
豊富なコレクションからリアルな**AIアバター**を選び、魅力的なプレゼンターにします。その後、事前にデザインされたテンプレートから適切なシーンを選び、FAQビデオに最適なコンテキストを設定します。
2
Step 2
FAQスクリプトを貼り付け
よくある質問とその回答をスクリプトエディタに貼り付けるだけです。**スクリプトからのテキスト-ビデオ変換**技術が自動的にテキストを自然な話し言葉に変換します。
3
Step 3
ブランディングとメディアを追加
直感的な**ブランディングコントロール**を使用して、ロゴやカスタムカラーを適用し、ブランドアイデンティティをシームレスに統合します。メディアライブラリから関連するビジュアルを追加して、ビデオをさらに強化します。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポート
満足したら、最終ビデオを生成します。**アスペクト比のリサイズとエクスポート**を利用して、高品質なFAQビデオをさまざまなプラットフォーム向けに準備し、オーディエンスと共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

情報コンテンツの簡素化

複雑な情報や製品の詳細を消化しやすい多言語AIアバターFAQビデオに変換し、多様なオーディエンスに対する明確さを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIアバターを使った魅力的なFAQビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenの高度なAIアバター生成器を使用すると、魅力的なFAQビデオを簡単に制作できます。リアルなAIアバターを選択し、スクリプトに完璧にリップシンクさせることで、テキストを視覚的にダイナミックなコンテンツに変換します。

HeyGenは私のテキストスクリプトをダイナミックでリアルなAIアバタービデオに変換できますか？

もちろんです。HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-ビデオ変換機能は、書かれたコンテンツを高品質なビデオにシームレスに変換し、リアルなAIアバターを特徴とします。洗練されたナレーション生成と完璧なリップシンク技術により、自然で本物の配信を実現します。

HeyGenはユニークなAIアバタービデオを作成するためにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを使用してAIアバタービデオをパーソナライズできます。カスタムアバターを作成し、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートやシーンから選択して、コンテンツを際立たせることができます。

HeyGenはコンテンツクリエイターにとって理想的なツールである理由は何ですか？

HeyGenの強力な生成AIツールは、コンテンツクリエイターがプロフェッショナルで高品質なソーシャルメディアコンテンツの制作を効率化するのを支援します。プラットフォームはビデオ制作プロセスを簡素化し、視覚的な魅力やエンゲージメントを損なうことなく迅速な出力を可能にします。