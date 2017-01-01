アバター説明動画メーカー: 魅力的なAI動画を迅速に作成
強力なテキスト・トゥ・ビデオ生成を使用して、アイデアをプロフェッショナルな説明動画に即座に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェアユーザー向けに、複雑な機能を明確で指導的なビジュアルと親しみやすい音声トーンで説明する45秒のトレーニング動画を開発します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、詳細なスクリプトを動的な説明動画に変換する方法を示します。
小規模な地元企業をターゲットにした15秒の活気あるソーシャルメディア広告を制作します。明るい色とエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用して、新しい季節のオファーを紹介し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して魅力的なコンテンツを迅速に生成します。
カスタマーサポートチーム向けに、一般的なトラブルシューティングプロセスを詳細に説明する60秒のチュートリアルをデザインします。落ち着いたステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションと役立つバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの自動字幕/キャプションを活用してアクセシビリティと明確さを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な説明動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenのAI動画ジェネレーターは、テキストを動的な説明動画に変換し、高度なAIアバターとカスタムナレーションを活用します。このプラットフォームはプロセスを簡素化し、ユーザーが広範な動画編集スキルを持たなくても魅力的なコンテンツを作成できるようにします。
既存のスクリプトをプロフェッショナルなAI動画に変換できますか？
はい、HeyGenはテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、任意のスクリプトを高品質なAI動画に簡単に変換できます。テキストを入力し、AIアバターを選択するだけで、同期されたナレーションと字幕が付いた洗練された動画を生成します。
説明動画プロジェクトにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、説明動画のための広範なカスタマイズを提供します。テンプレートの豊富な選択、ロゴや色のブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリを含みます。AI動画がブランドアイデンティティに完全に一致するように、あらゆる要素をパーソナライズできます。
HeyGenはどのようなAI駆動のコンテンツを作成するのに役立ちますか？
HeyGenを使用すると、アニメーション説明動画やトレーニング資料から、ソーシャルメディア用のトーキングヘッド動画まで、多様なAI駆動のコンテンツを作成できます。私たちの多用途なプラットフォームは、さまざまなユースケースをサポートし、誰でも高度な動画制作を可能にします。