アバター説明動画ジェネレーター: 魅力的なAI動画を迅速に作成
スクリプトからプロフェッショナルな説明動画とリアルなAIアバターを簡単に作成し、先進的なスクリプトからのテキストビデオ技術を活用します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに45秒の親しみやすい動画を制作し、「AIアバター」を使ってカメラクルーなしでパーソナライズされたメッセージを届ける簡単さを強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはフレンドリーでモダンであり、表情豊かなリアルなアバターが「スクリプトからのテキストビデオ」入力から明瞭に話し、プロフェッショナルなコンテンツを手軽に利用可能にします。
コンテンツクリエイターを対象にした30秒のダイナミックな動画を開発し、「テキストをビデオに変換」する創造的な自由を鮮やかなビジュアルとテンポの速い編集で示します。このプロンプトは、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用してシーンを豊かにし、クリエイターが瞬時に注目を集めるインパクトのあるコンテンツを迅速に制作できることを強調します。
企業トレーナー向けに90秒の情報豊富な動画を作成し、すべてのモジュールでブランドの一貫性を維持しながら効果的なトレーニング動画を作成する方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで権威あるもので、アクセスしやすい「字幕/キャプション」を備え、HeyGenが重要な情報をプロフェッショナルに提供する方法を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてリアルなアバターを使ったAI動画を作成しますか？
HeyGenは先進的なAI技術を活用して、スクリプトをプロフェッショナルな「AI動画」に変換します。私たちのプラットフォームは直感的な「アバター説明動画ジェネレーター」として機能し、「リアルなアバター」を選択して、自然な表情と動きでメッセージを伝えることができます。「テキストをビデオに」直接変換します。
HeyGenはブランディングのためにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは「説明動画」のための広範な「カスタマイズ」を提供します。さまざまな「テンプレート」を使用してシーンをパーソナライズし、ロゴや色などのブランド独自の「ブランディングコントロール」を適用し、カスタムメディアを統合してブランドアイデンティティに完全に一致させ、「AI動画編集」体験を向上させます。
HeyGenは字幕付きの多言語AI動画を生成できますか？
はい、HeyGenは「多言語」の「AI動画」の作成をサポートしています。私たちのプラットフォームには多様な言語のための強力な「ボイスオーバー」生成機能が含まれており、「自動キャプション」機能を自動的に追加して、コンテンツがアクセス可能でグローバルなオーディエンスに共鳴することを保証します。
HeyGenのトーキングヘッド動画はどのようなユースケースに最適ですか？
HeyGenの「トーキングヘッド動画」は、魅力的な「トレーニング動画」、説得力のある「説明動画」、インパクトのあるマーケティングコンテンツの作成など、さまざまな「ユースケース」に最適です。私たちの「AIアバター」は、さまざまなフォーマットでメッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えます。