小規模ビジネスオーナー向けに、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できる方法を紹介する45秒の鮮やかな説明動画を想像してください。ビジュアルスタイルは現代的でクリーンであり、製品の特徴を示すリアルなAIアバターをフィーチャーし、自信に満ちた魅力的なAIボイスで補完され、HeyGenの強力なAIアバターフィーチャーを活用してメッセージを生き生きと伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

マーケティングの専門家をターゲットにした60秒のダイナミックなアニメーション説明動画を作成し、魅力的なキャンペーンを迅速に制作する効率性を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは企業的でアップビートであり、アニメーショングラフィックスとストック映像を組み合わせ、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用してクリエイティブなコンセプトをスタートさせ、洗練された最終製品を保証します。
eラーニングコンテンツ制作者向けに、書かれた資料を魅力的なレッスンに変換するシームレスなプロセスを示す30秒の指導動画を開発します。ビジュアルスタイルはシンプルで教育的であり、明確さを優先し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能で生成された権威あるAIボイスを使用し、アクセスしやすさと制作の容易さを保証します。
フリーランスのコンテンツ制作者向けに、ユニークなビデオ作成のための広範なカスタマイズオプションを強調する90秒のプロモーション作品を作成します。ビデオのビジュアルスタイルは非常に適応性がありクリエイティブで、多様な美学を示し、HeyGenの高度なボイスオーバー生成によって強化されたフレンドリーで熱意あるナレーションをサポートし、制作者がオーディオナラティブを完全にコントロールできるようにします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターエキスパート説明動画メーカーの使い方

AIアバターを使って魅力的な説明動画を簡単に作成しましょう。あなたのアイデアをプロフェッショナルでアニメーション化されたコンテンツに変換し、オーディエンスを魅了します。

Step 1
スクリプトを作成
スクリプトを書いたり貼り付けたりして、ナラティブを開発します。プラットフォームのスクリプトからのテキストビデオ機能が、あなたの言葉を自動的にダイナミックなビジュアルプレゼンテーションに変換します。
Step 2
AIアバターを選択
説明動画の顔となるAIアバターを多様なライブラリから選びます。メッセージを効果的に伝えるための完璧なデジタル表現を選択してください。
Step 3
コンテンツをカスタマイズ
ロゴや色などのブランディングコントロールを使用してビデオをパーソナライズし、説明動画がブランドのアイデンティティとスタイルに完全に一致するようにします。
Step 4
最終ビデオをエクスポート
プロフェッショナルな説明動画を完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、あらゆるプラットフォームに対応するコンテンツを準備し、オーディエンスを引きつける準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

マーケティングと広告を加速

インパクトのあるAIアバター説明動画を迅速に制作し、マーケティングキャンペーンで注目を集め、結果を出します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な説明動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターを活用して学習を簡素化し、複雑なアイデアを効果的に伝える高度な説明動画メーカーです。スクリプトから魅力的なアニメーション説明動画を簡単に生成でき、AIボイス生成やさまざまなカスタマイズオプションを備えており、ターゲットオーディエンスを引きつけます。

HeyGenでAIアバターやビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、AIアバターや説明動画の広範なカスタマイズを提供し、アバターの表情やジェスチャーから衣装まで、すべてを調整できます。また、豊富なビデオテンプレートを利用し、ブランディングコントロールを統合し、ユニークでプロフェッショナルなアニメーション説明動画を作成するための豊富なメディアライブラリにアクセスできます。

HeyGenはマーケティングやトレーニングコンテンツのビデオ作成プロセスを効率化できますか？

もちろんです。HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなアニメーション説明動画に変換し、AIアバターを数分で作成することで、ビデオ作成を効率化します。この効率的なテキストからビデオへのアプローチは、インパクトのあるマーケティングキャンペーン、トレーニングビデオ、マイクロラーニングコンテンツの開発に理想的で、時間とリソースを大幅に節約します。

HeyGenはリアルなAIボイス生成やその他の高度な機能を提供していますか？

はい、HeyGenは、説明動画のプロフェッショナルな品質を向上させる自然な音声のボイスオーバーを生成する強力なAIボイスジェネレーターを備えています。さらに、プラットフォームは自動字幕、豊富なビデオエフェクトライブラリ、画面録画機能をサポートしており、全体的なビデオ作成体験を充実させます。