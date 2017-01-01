アバターエキスパート説明ジェネレーター: AIビデオを簡単に

リアルなAIアバターで素晴らしい説明ビデオを生成し、マーケティング、トレーニング、ソーシャルメディアのビデオ制作を効率化します。

技術教育者や企業トレーナー向けに、AIアバター生成ツールを使って魅力的なコンテンツを簡単に作成する方法を示す2分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、アニメーション化された図を取り入れ、音声は明確で権威あるナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を紹介し、話されたコンテンツがどのようにしてダイナミックなプレゼンテーションに変わるかを強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
SaaS開発者や企業ITチームを対象にした1分間のダイナミックなピッチビデオを開発し、カスタムAIアバターを大規模に作成するためのHeyGenのAPI統合の力を示します。ビデオは迅速なビジュアルスタイルを採用し、クリーンなコードのスニペットと洗練されたUIデモを組み合わせ、アップビートで自信に満ちた声で強調します。AIアバターをシームレスに使用してユーザー体験をパーソナライズすることを強調します。
サンプルプロンプト2
多言語のトレーニング資料を効率的に作成したいと考えている内部コミュニケーションマネージャーや人事専門家向けに設計された90秒のケーススタディビデオを想像してください。ビジュアルの美学は企業向けで、多様でプロフェッショナルなAIアバターを備え、さまざまな言語で安心感のある明確なナレーション生成をサポートします。HeyGenの字幕/キャプションを利用して、グローバルな労働力のためのアクセシビリティと理解を向上させます。
サンプルプロンプト3
新しいソフトウェア機能を紹介する製品マーケターを対象にした45秒のAI説明ビデオを簡潔に制作してください。ビジュアルスタイルは鮮やかで現代的で、魅力的なモーショングラフィックスとメディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なストックメディアを利用し、親しみやすく情報豊富な声で伴います。このプロンプトは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速で高品質なコンテンツ作成を強調します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

アバターエキスパート説明ジェネレーターの使い方

AI搭載のアバターで魅力的でプロフェッショナルな説明ビデオを簡単なステップで作成し、コンテンツを手軽に変換します。

1
Step 1
AIアバターを選ぶ
多様なリアルなAIアバターのライブラリから選択し、メッセージを効果的に伝えるエキスパート説明者として活用します。
2
Step 2
スクリプトを入力
スクリプトを提供し、当社の高度なテキスト-to-ビデオ技術が選択したアバターと自然な音声を自動的に同期します。
3
Step 3
ビデオシーンをカスタマイズ
さまざまなビデオテンプレートから選択して説明を強化し、メッセージにプロフェッショナルで一貫したビジュアル基盤を提供します。
4
Step 4
生成とエクスポート
高品質のAI説明ビデオを生成し、さまざまなプラットフォームに最適化して、オーディエンスと共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療とヘルスケアの説明

複雑な医療情報を明確にし、AIを活用した説明ビデオでヘルスケア教育を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIビデオ生成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、ユーザーがリアルなAIアバターを使用して魅力的なコンテンツを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenの強力なプラットフォームがテキストを魅力的なビデオに変換します。

HeyGenはカスタムAIアバターと高度な音声機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenはカスタムAIアバターと洗練された音声クローン機能を提供し、ユーザーが個性的なデジタルツインを作成できるようにします。その強力なAIアバターツールは、音声クローンを統合して、真にユニークで技術的なコンテンツ作成を可能にします。

HeyGenのプラットフォームにはどのような編集ツールがありますか？

HeyGenは包括的な編集ツールとビデオテンプレートを提供し、スクリプトから最終ビデオまでの制作プロセスを効率化します。シーンを簡単に調整し、メディアを追加し、ブランドコントロールを適用して、プロフェッショナル品質のAI説明ビデオを作成できます。

HeyGenは多言語ビデオの作成を可能にしますか？

もちろんです。HeyGenは複数の言語をサポートしており、グローバルなオーディエンスにメッセージを届けることができます。高度なテキスト-to-スピーチとナレーション生成を使用して、AIビデオを簡単にローカライズできます。