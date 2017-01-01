技術教育者や企業トレーナー向けに、AIアバター生成ツールを使って魅力的なコンテンツを簡単に作成する方法を示す2分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、アニメーション化された図を取り入れ、音声は明確で権威あるナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を紹介し、話されたコンテンツがどのようにしてダイナミックなプレゼンテーションに変わるかを強調します。

ビデオを生成