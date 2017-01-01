アバターエンタープライズトレーニングメーカーでトレーニングを向上
HeyGenのAIアバターを通じて、パーソナライズされたビデオメッセージで従業員のスキル向上を動的に変革します。
部門長と企業トレーナー向けに、90秒の魅力的な動画を開発し、AIトレーニングビデオジェネレーターがどのように従業員のスキル向上をパーソナライズされたコンテンツで支援するかを示します。HeyGenのテンプレートとシーン内でのカスタマイズ可能なアバターの活気あるカスタマイズオプションを強調する、モダンで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュで励みになるプロフェッショナルなナレーションを添えます。個別化された学習体験の影響を示します。
営業チームとカスタマーサクセスマネージャーを対象にした45秒のダイナミックな動画を作成し、AIを活用したビデオエージェントがどのようにパーソナライズされたビデオメッセージを作成し、ビデオエンゲージメントを強化するかを示します。ビジュアルスタイルは親しみやすく会話的で、個人的なタッチを模倣し、HeyGenの効率的なナレーション生成機能によって温かく明瞭な音声を提供します。どのようにして簡単にカスタマイズされたコミュニケーションを大規模に展開できるかを強調します。
学習技術者とイノベーションリーダー向けに、ジェネレーティブAIによるアバターベースのトレーニングを通じて体験学習の未来を探る2分間の情報動画を制作します。ビジュアルスタイルは未来的で洗練されており、複雑な概念を伝えるために微妙なアニメーションを使用し、HeyGenの字幕/キャプションとテキストからビデオへのスクリプトによる穏やかでビジョナリーな音声配信を確保します。このプロンプトは、先進的なトレーニング手法についての考えを刺激するべきです。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用してビデオを作成しますか？
HeyGenは高度なジェネレーティブAIを利用して、テキストをリアルなAIアバターを特徴とする動的なビデオに変換します。このAIを活用したビデオエンゲージメントプラットフォームは、プロフェッショナルなコンテンツの作成を簡素化し、複雑な制作をアクセスしやすくします。
HeyGenはトレーニングビデオ用のカスタマイズ可能なAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenはユーザーが非常にカスタマイズ可能なAIアバターを作成することを可能にし、AIトレーニングビデオジェネレーターに最適です。この機能は、アバターベースの効果的なトレーニングをサポートし、従業員のスキル向上とオンボーディングプロセスを効率化します。
HeyGenのビデオメッセージのパーソナライズ機能はどのようなものですか？
HeyGenは、ユーザーがビデオスクリプトを生成し、パーソナライズすることで、パーソナライズされたビデオメッセージを作成するための強力なツールを提供します。これにより、各メッセージが意図された受け手に特に響くことを保証します。
HeyGenはさまざまなブランディングとエクスポートオプションをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、ブランドの一貫性を維持するためにカスタムロゴや色を含む包括的なブランディングコントロールを提供します。ユーザーはまた、アスペクト比のリサイズやさまざまなエクスポートオプションを利用して、さまざまなプラットフォームに適したコンテンツを提供できます。自動字幕も含まれています。