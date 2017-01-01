アバター企業研修ジェネレーター：L&Dをスケールアップ
効果的なeラーニングを簡単に開発。リアルなAIアバターを活用して、企業全体の研修を魅力的でスケーラブルに作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーや忙しいトレーナーを対象にした30秒のエネルギッシュなビデオを制作し、1枚の画像をフルビデオに変換して迅速なコンテンツ更新を行う力を示してください。ビジュアルの美学は鮮やかでテンポが速く、アップビートなサウンドトラックと簡潔なナレーションが伴います。HeyGenの多様なテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、広範な制作時間をかけずに魅力的なトレーニングビデオテンプレートを迅速に作成する方法を強調してください。
グローバル企業とeラーニング開発者向けに設計された60秒の情報ビデオを開発し、言語の壁を超えるAIコースジェネレーターの作成方法を示してください。ビジュアルプレゼンテーションはモダンでクリーンであり、AIアバターが複数の言語でシームレスに話し、対応する字幕/キャプションが表示されます。HeyGenのナレーション生成を紹介し、多様で包括的なトレーニングコンテンツでグローバルなオーディエンスに簡単にリーチできる方法を強調してください。
マーケティングチームとコンテンツクリエイターを対象にした45秒のクリエイティブなビデオを作成し、ダイナミックなビデオコンテンツのためにアバターをデザイン、編集、アニメーション化する芸術的な自由を強調してください。ビジュアルスタイルはイラスト的で魅力的であり、アップビートなバックグラウンドミュージックとフレンドリーなナレーションが伴います。HeyGenの強力なAIアバター機能を示し、AIビデオジェネレーターがさまざまなプラットフォームに合わせて簡単にアスペクト比を変更し、エクスポートできる方法を強調し、無限のクリエイティブな可能性を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコンテンツ用のカスタムAIアバターを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはユーザーが独自のカスタムAIアバターを構築し、デザイン、編集、アニメーション化するための高度な機能を提供します。これにより、ビデオを強化し、すべてのクリエイティブプロジェクトでブランドの一貫性を確保するためのユニークなデジタルペルソナを作成できます。
HeyGenは多様なアプリケーションに対して効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenはオールインワンのAIビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトをリアルなAIアバターを使った魅力的なビデオに変換します。その強力なエディターと豊富なテンプレートは、マーケティング、eラーニング、その他のアプリケーションのためのビデオ作成を効率化し、プロフェッショナルなコンテンツを手軽に利用可能にします。
HeyGenのAIアバターは多言語コンテンツの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenのAIアバターは多言語サポートを備えており、さまざまな言語でのナレーションと字幕を生成できます。この機能により、ローカライズされたプロフェッショナルなビデオコンテンツでグローバルなオーディエンスに簡単にリーチできます。
HeyGenの機能は企業向けの魅力的なトレーニングビデオの作成を支援しますか？
もちろんです。HeyGenは強力なAIアバター企業研修ジェネレーターを提供し、L&Dチーム向けに特化したビデオ作成ツールとテンプレートを提供します。オンラインコースやインタラクティブなeラーニングコンテンツを簡単に作成し、既存のLMSに統合することができます。