L&DチームがカスタムAIアバターを生成して企業研修を革新する方法を紹介する、45秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、アバターカスタマイズ画面間のスムーズなトランジションと明確で自信に満ちたナレーションを特徴とします。HeyGenのAIアバター機能と、スクリプトをテキストからビデオに変換して、個別で一貫したオンボーディング体験を可能にする方法を強調してください。

