アバター企業研修ジェネレーター：L&Dをスケールアップ

効果的なeラーニングを簡単に開発。リアルなAIアバターを活用して、企業全体の研修を魅力的でスケーラブルに作成します。

L&DチームがカスタムAIアバターを生成して企業研修を革新する方法を紹介する、45秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、アバターカスタマイズ画面間のスムーズなトランジションと明確で自信に満ちたナレーションを特徴とします。HeyGenのAIアバター機能と、スクリプトをテキストからビデオに変換して、個別で一貫したオンボーディング体験を可能にする方法を強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーや忙しいトレーナーを対象にした30秒のエネルギッシュなビデオを制作し、1枚の画像をフルビデオに変換して迅速なコンテンツ更新を行う力を示してください。ビジュアルの美学は鮮やかでテンポが速く、アップビートなサウンドトラックと簡潔なナレーションが伴います。HeyGenの多様なテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、広範な制作時間をかけずに魅力的なトレーニングビデオテンプレートを迅速に作成する方法を強調してください。
サンプルプロンプト2
グローバル企業とeラーニング開発者向けに設計された60秒の情報ビデオを開発し、言語の壁を超えるAIコースジェネレーターの作成方法を示してください。ビジュアルプレゼンテーションはモダンでクリーンであり、AIアバターが複数の言語でシームレスに話し、対応する字幕/キャプションが表示されます。HeyGenのナレーション生成を紹介し、多様で包括的なトレーニングコンテンツでグローバルなオーディエンスに簡単にリーチできる方法を強調してください。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームとコンテンツクリエイターを対象にした45秒のクリエイティブなビデオを作成し、ダイナミックなビデオコンテンツのためにアバターをデザイン、編集、アニメーション化する芸術的な自由を強調してください。ビジュアルスタイルはイラスト的で魅力的であり、アップビートなバックグラウンドミュージックとフレンドリーなナレーションが伴います。HeyGenの強力なAIアバター機能を示し、AIビデオジェネレーターがさまざまなプラットフォームに合わせて簡単にアスペクト比を変更し、エクスポートできる方法を強調し、無限のクリエイティブな可能性を提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIアバター企業研修ジェネレーターの仕組み

L&DチームがAIアバターとインテリジェントな自動化を活用して、高品質でカスタマイズされた研修ビデオを迅速に制作できるようにします。企業のeラーニングを効率化します。

1
Step 1
AIアバターを選択
多様なライブラリから事前に構築されたAIアバターを選ぶか、ブランドと研修ニーズに完璧に合ったカスタムAIアバターを作成します。
2
Step 2
研修コンテンツを追加
研修スクリプトを入力すると、当社の高度なテキスト読み上げ技術が選択したAIアバターのために自然な音声を自動生成します。
3
Step 3
ブランディングとテンプレートでカスタマイズ
事前にデザインされたテンプレートでビデオを強化し、会社のブランディングを追加し、関連するメディアを組み込んで、魅力的で一貫性のある研修資料を作成します。
4
Step 4
ビデオを生成して配信
最終的な研修ビデオをさまざまな形式で生成し、すぐに使用できるようにするか、既存の学習管理システム（LMS）とシームレスに統合して簡単に展開します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトピック教育の効率化

AIアバターを使用して複雑な主題を簡素化し、すべての学習者にとってアクセスしやすく魅力的な情報を提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてコンテンツ用のカスタムAIアバターを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはユーザーが独自のカスタムAIアバターを構築し、デザイン、編集、アニメーション化するための高度な機能を提供します。これにより、ビデオを強化し、すべてのクリエイティブプロジェクトでブランドの一貫性を確保するためのユニークなデジタルペルソナを作成できます。

HeyGenは多様なアプリケーションに対して効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenはオールインワンのAIビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトをリアルなAIアバターを使った魅力的なビデオに変換します。その強力なエディターと豊富なテンプレートは、マーケティング、eラーニング、その他のアプリケーションのためのビデオ作成を効率化し、プロフェッショナルなコンテンツを手軽に利用可能にします。

HeyGenのAIアバターは多言語コンテンツの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenのAIアバターは多言語サポートを備えており、さまざまな言語でのナレーションと字幕を生成できます。この機能により、ローカライズされたプロフェッショナルなビデオコンテンツでグローバルなオーディエンスに簡単にリーチできます。

HeyGenの機能は企業向けの魅力的なトレーニングビデオの作成を支援しますか？

もちろんです。HeyGenは強力なAIアバター企業研修ジェネレーターを提供し、L&Dチーム向けに特化したビデオ作成ツールとテンプレートを提供します。オンラインコースやインタラクティブなeラーニングコンテンツを簡単に作成し、既存のLMSに統合することができます。