アバター従業員認識メーカー：簡単に士気を高める

チームの士気とエンゲージメントを高めるために、AIアバターを使用して本当に際立つ個別化された認識ビデオを作成しましょう。

あなたのチームの努力を称えるために、HRマネージャーやチームリーダー向けにデザインされた、30秒のカラフルで個別化された従業員認識ビデオを想像してください。この元気でプロフェッショナルな作品は、陽気なサウンドトラックを特徴とし、HeyGenのAIアバターを活用して心のこもったメッセージを届けます。ボイスオーバー生成を使って簡単に作成でき、すべてのチームメンバーが大切にされていると感じられます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやスタートアップのHR部門に最適な、45秒のモダンで魅力的なビデオを作成し、個々の成果を簡単に強調します。このクリーンなビジュアルとフレンドリーなオーディオスタイルのプロダクションは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と組み合わせて、受取人に深く響く個別化されたコンテンツを迅速に制作します。
サンプルプロンプト2
大企業のHRおよびコミュニケーションスペシャリスト向けに、組織全体の従業員の士気を高めることを目的とした、60秒のインスパイアリングな企業コミュニケーション作品を開発します。ダイナミックなビジュアルと高揚感のあるバックグラウンドスコアを備えたこのビデオは、HeyGenのAIアバターが影響力のあるメッセージを届け、メディアライブラリ/ストックサポートによって真にプロフェッショナルな「アバター従業員認識メーカー」体験を創造し、エンゲージメントを促進します。
サンプルプロンプト3
プロジェクトマネージャーやチームリーダーが従業員のエンゲージメントを促進することを目指している、エネルギッシュで活気あるビジュアルスタイルとポジティブなボイスオーバーを伴った、30秒の魅力的な認識ビデオを制作します。このカスタマイズ可能なコンテンツは、HeyGenの字幕/キャプションを効果的に活用してアクセシビリティを確保し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して迅速で影響力のある個別化されたメッセージを提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバター従業員認識メーカーの使い方

AI駆動ツールを使用して、チームの士気とエンゲージメントを高める影響力のある個別化された従業員認識ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
AIアバターとテンプレートを選択
認識用に特化された多様なプロフェッショナルビデオテンプレートから選択して始めます。次に、メッセージを視覚的に表現するリアルなAIアバターを選び、洗練された魅力的なプレゼンテーションを確保します。
2
Step 2
認識メッセージを作成
心のこもった認識メッセージを作成し、テキストエディターに入力します。高度なAIが自動的にテキストを自然な音声に変換し、選択したアバターのための従業員認識ビデオを準備します。
3
Step 3
ビデオコンテンツをカスタマイズ
ロゴやカスタムカラーなどのブランディング要素を追加し、バックグラウンドミュージックやストックメディアを追加して、個別化されたビデオコンテンツを真にユニークなものにします。直感的なコントロールを利用して完全にカスタマイズします。
4
Step 4
成果をエクスポートして共有
ビデオが完璧になったら、希望のアスペクト比で簡単にエクスポートします。これらの魅力的な認識ビデオを内部コミュニケーションチャネルで共有し、従業員の士気とエンゲージメントを効果的に高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

個別化された認識ビデオを迅速に制作

.

HRチームの時間とリソースを節約しながら、個別化された従業員認識ビデオを迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして個別化された従業員認識ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターを使用して、個別化された従業員認識ビデオを簡単に作成することを可能にします。直感的なプラットフォームを活用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、すべてのメッセージが特別であり、従業員の士気を高めることを保証します。

HeyGenのビデオテンプレートにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenはビデオテンプレートの広範なカスタマイズを提供し、ブランドの色やロゴでコンテンツを調整することができます。ドラッグ＆ドロップのビデオエディターを使用して、独自のメディアを統合するか、ライブラリから選択することができ、企業コミュニケーションをユニークにします。

HeyGenのAI駆動ツールはHRプロフェッショナルのためのビデオ作成を簡素化できますか？

はい、HeyGenのAI駆動ツールはHRプロフェッショナルのためのビデオ作成を大幅に簡素化します。テキスト-to-ビデオ機能とボイスオーバー生成を使用して、オンボーディング、トレーニング、または内部コミュニケーションのための魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenは多様で魅力的なデジタルペルソナの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは生成AIを活用して、多様なデジタルペルソナとアバターを作成し、リアルな声で複数の言語を話すことができます。これにより、グローバルな労働力全体で従業員のエンゲージメントを高める魅力的で多言語のコンテンツを提供します。