アバター従業員認識メーカー：簡単に士気を高める
チームの士気とエンゲージメントを高めるために、AIアバターを使用して本当に際立つ個別化された認識ビデオを作成しましょう。
小規模ビジネスオーナーやスタートアップのHR部門に最適な、45秒のモダンで魅力的なビデオを作成し、個々の成果を簡単に強調します。このクリーンなビジュアルとフレンドリーなオーディオスタイルのプロダクションは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と組み合わせて、受取人に深く響く個別化されたコンテンツを迅速に制作します。
大企業のHRおよびコミュニケーションスペシャリスト向けに、組織全体の従業員の士気を高めることを目的とした、60秒のインスパイアリングな企業コミュニケーション作品を開発します。ダイナミックなビジュアルと高揚感のあるバックグラウンドスコアを備えたこのビデオは、HeyGenのAIアバターが影響力のあるメッセージを届け、メディアライブラリ/ストックサポートによって真にプロフェッショナルな「アバター従業員認識メーカー」体験を創造し、エンゲージメントを促進します。
プロジェクトマネージャーやチームリーダーが従業員のエンゲージメントを促進することを目指している、エネルギッシュで活気あるビジュアルスタイルとポジティブなボイスオーバーを伴った、30秒の魅力的な認識ビデオを制作します。このカスタマイズ可能なコンテンツは、HeyGenの字幕/キャプションを効果的に活用してアクセシビリティを確保し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して迅速で影響力のある個別化されたメッセージを提供します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして個別化された従業員認識ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターを使用して、個別化された従業員認識ビデオを簡単に作成することを可能にします。直感的なプラットフォームを活用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、すべてのメッセージが特別であり、従業員の士気を高めることを保証します。
HeyGenのビデオテンプレートにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenはビデオテンプレートの広範なカスタマイズを提供し、ブランドの色やロゴでコンテンツを調整することができます。ドラッグ＆ドロップのビデオエディターを使用して、独自のメディアを統合するか、ライブラリから選択することができ、企業コミュニケーションをユニークにします。
HeyGenのAI駆動ツールはHRプロフェッショナルのためのビデオ作成を簡素化できますか？
はい、HeyGenのAI駆動ツールはHRプロフェッショナルのためのビデオ作成を大幅に簡素化します。テキスト-to-ビデオ機能とボイスオーバー生成を使用して、オンボーディング、トレーニング、または内部コミュニケーションのための魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenは多様で魅力的なデジタルペルソナの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは生成AIを活用して、多様なデジタルペルソナとアバターを作成し、リアルな声で複数の言語を話すことができます。これにより、グローバルな労働力全体で従業員のエンゲージメントを高める魅力的で多言語のコンテンツを提供します。