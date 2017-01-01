あなたのチームの努力を称えるために、HRマネージャーやチームリーダー向けにデザインされた、30秒のカラフルで個別化された従業員認識ビデオを想像してください。この元気でプロフェッショナルな作品は、陽気なサウンドトラックを特徴とし、HeyGenのAIアバターを活用して心のこもったメッセージを届けます。ボイスオーバー生成を使って簡単に作成でき、すべてのチームメンバーが大切にされていると感じられます。

ビデオを生成