究極の社員認識ビデオメーカー
AIアバターを使用して簡単に作成された個別の認識ビデオで、社員の士気とエンゲージメントを高めましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
個別の社員認識ビデオを作成する方法を紹介し、社員の士気を効果的に高める45秒の祝賀ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは活気に満ちており、励みになるもので、多様なカスタマイズ可能なアバターが動的なテンプレートとシーンを通じて紹介され、エネルギッシュなナレーションが付いています。このプロンプトは、ポジティブな職場文化を育むことを目指すチームリーダーや内部コミュニケーションスペシャリストを対象としています。
HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用したコンテンツ作成の容易さを説明する、包括的な2分間の技術的ウォークスルービデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはクリーンでステップバイステップの形式で、チュートリアルに最適であり、画面上のテキストオーバーレイと明確で明瞭な指導ナレーションを特徴としています。このビデオは、効率的な自動ビデオ編集ツールを求めるコンテンツクリエイターや技術リーダーを対象としています。
職場文化を強化し、社員のエンゲージメントを促進する動的なデジタルペルソナの作成方法を示す、魅力的な60秒のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的であり、HeyGenの強力なナレーション生成とアップビートなバックグラウンドミュージックを組み合わせています。このビデオは、内部コミュニケーションの改善に焦点を当てた社員エンゲージメントスペシャリストや企業幹部を対象としています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして超リアルなAIアバターを作成しますか？
HeyGenは高度なAIアバター生成技術と動的な音声および顔のアニメーションを活用して、超リアルなデジタルペルソナを作成します。これには、洗練されたリップシンクロナイゼーションと、さまざまなプロフェッショナルなビデオニーズに合わせてアニメーションアバターをカスタマイズする機能が含まれます。
HeyGenが提供するAIを活用したビデオ編集ツールは何ですか？
HeyGenは、スクリプトからテキストをビデオに変換する自動ビデオ編集ツールを備えた高度なAIビデオエディターです。AIキャプションジェネレーターとAIボイスアクター機能を含み、コンテンツ作成プロセス全体を効率化します。
HeyGenのAIアバターは複数の言語とカスタムボイスをサポートしていますか？
はい、HeyGenは広範な多言語サポートを提供し、さまざまな言語でビデオを作成できます。テキスト読み上げ機能は音声クローン技術で強化されており、AIアバターがカスタムボイスで個別のコミュニケーションを行うことが可能です。
HeyGenの人事および社員オンボーディングにおける技術的な能力は何ですか？
HeyGenは、人事および社員オンボーディングアバター用に特別に設計された高度なAIアバターツールを提供します。これらのツールを使用して、バーチャルトレーニングセッションや社員認識ビデオなどの個別のビデオコンテンツを作成し、職場内のエンゲージメントとコミュニケーションを向上させます。