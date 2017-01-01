アバター従業員ハンドブックメーカー: AI駆動のHRビデオ

ポリシー更新を効率化し、動的なビデオハンドブックでエンゲージメントを高める、スクリプトからの高度なテキストビデオを活用。

新入社員を対象にした60秒の「バーチャルAIオンボーディングビデオ」を作成し、親しみやすくプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明確で歓迎の声を使用します。このビデオは、HeyGenのリアルなAIアバターを活用して、新しいチームメンバーが初めての旅を案内し、クリアな説明を提供するためにボイスオーバー生成を利用して、会社の文化の重要なポイントを紹介します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の従業員向けに設計された45秒の情報ビデオを想像してみてください。最近の「ポリシー更新」を発表するために、魅力的で簡潔なビジュアルスタイルを使用します。この「従業員ハンドブック更新ビデオメーカー」は、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて重要な情報を効果的に伝え、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを強化します。
サンプルプロンプト2
HRプロフェッショナルやビジネスオーナーを対象にした30秒のプロモーションビデオを設計し、「アバター従業員ハンドブックメーカー」の力を示してワークフローを効率化します。活気あるストックメディアを使用した明るいビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、観客を魅了する「AIビデオ」の作成を簡素化する方法を強調します。
サンプルプロンプト3
「デジタル従業員ハンドブック」の特定のセクション、例えば福利厚生やITポリシーに焦点を当てた90秒の「説明ビデオ」をどのように制作できますか？教育的で親しみやすいビジュアル美学を採用し、理解しやすいグラフィックを使用して、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを利用して複雑な詳細を明確にし、マルチプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバター従業員ハンドブックメーカーの使い方

魅力的なAI駆動のビデオ従業員ハンドブックとポリシー更新を簡単に作成し、テキストをAIアバターを使った動的なビジュアルコンテンツに変換します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
従業員ハンドブックの内容やポリシー更新を書いたり貼り付けたりして始めます。当プラットフォームはスクリプトからのテキストビデオを利用し、書かれた資料を動的なビジュアルナラティブに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから仮想プレゼンターを選びます。これにより、デジタル従業員ハンドブックのためのプロフェッショナルで一貫した画面上のガイドが確保され、情報の提供が魅力的になります。
3
Step 3
ビデオの外観をカスタマイズ
直感的なブランディングコントロールを使用して、会社のロゴや色などのブランディング要素を適用します。これにより、従業員ハンドブックビデオが企業のアイデンティティに完全に一致します。
4
Step 4
エクスポートと配布
AI駆動の従業員ハンドブックビデオを生成します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまな内部コミュニケーションプラットフォームに対応し、ポリシー更新を効率化し、従業員トレーニングのエンゲージメントを向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な会社ポリシーを明確化

AIビデオを活用して複雑なHRポリシーや手続きを簡素化し、すべての従業員にとって理解しやすくアクセスしやすいものにします。

background image

よくある質問

HeyGenはAIで従業員ハンドブックの作成をどのように変革しますか？

HeyGenは、テキストから「従業員ハンドブックAIビデオ」を作成するために「AIアバター」を使用し、組織が魅力的なコンテンツを作成できるようにします。この「AI駆動」のソリューションは、現代の「デジタル従業員ハンドブック」の開発プロセスを効率化し、複雑なポリシーをよりアクセスしやすくし、従業員トレーニングのエンゲージメントを向上させます。

HeyGenはオンボーディングプロセスと内部コミュニケーションを強化できますか？

もちろんです。HeyGenは、リアルな「AIアバター」を使用した動的な「バーチャルAIオンボーディングビデオ」や「説明ビデオ」の作成を可能にし、「内部コミュニケーション」と新入社員のエンゲージメントを大幅に向上させます。このパーソナライズされた「オンボーディング」アプローチは、会社のポリシーを効果的に伝えるのに役立ちます。

HeyGenはHRビデオのポリシー更新とブランディングにどのように役立ちますか？

HeyGenは「従業員ハンドブック更新ビデオメーカー」機能を使用して、新しい「HRビデオ更新」を迅速に生成することで「ポリシー更新」を簡素化します。強力な「ブランディングコントロール」と「カスタマイズ可能なテンプレート」により、ビデオは常に会社のアイデンティティを反映し、プロフェッショナルな外観を維持します。

HeyGenはテキストドキュメントをAIビデオに変換するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、先進的な「テキストからビデオ」および「ボイスオーバー生成」機能を通じて「テキストドキュメント」を魅力的な「AIビデオ」コンテンツに変換することに優れています。単に「スクリプト」を入力するだけで、HeyGenのAIが高品質のビデオを生成し、同期された音声とビジュアルを備え、あらゆる「従業員ハンドブック」のセクションに適しています。