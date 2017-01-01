新入社員を対象にした60秒の「バーチャルAIオンボーディングビデオ」を作成し、親しみやすくプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明確で歓迎の声を使用します。このビデオは、HeyGenのリアルなAIアバターを活用して、新しいチームメンバーが初めての旅を案内し、クリアな説明を提供するためにボイスオーバー生成を利用して、会社の文化の重要なポイントを紹介します。

