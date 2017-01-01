アバター従業員ハンドブックメーカー: AI駆動のHRビデオ
ポリシー更新を効率化し、動的なビデオハンドブックでエンゲージメントを高める、スクリプトからの高度なテキストビデオを活用。
既存の従業員向けに設計された45秒の情報ビデオを想像してみてください。最近の「ポリシー更新」を発表するために、魅力的で簡潔なビジュアルスタイルを使用します。この「従業員ハンドブック更新ビデオメーカー」は、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて重要な情報を効果的に伝え、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを強化します。
HRプロフェッショナルやビジネスオーナーを対象にした30秒のプロモーションビデオを設計し、「アバター従業員ハンドブックメーカー」の力を示してワークフローを効率化します。活気あるストックメディアを使用した明るいビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、観客を魅了する「AIビデオ」の作成を簡素化する方法を強調します。
「デジタル従業員ハンドブック」の特定のセクション、例えば福利厚生やITポリシーに焦点を当てた90秒の「説明ビデオ」をどのように制作できますか？教育的で親しみやすいビジュアル美学を採用し、理解しやすいグラフィックを使用して、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを利用して複雑な詳細を明確にし、マルチプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIで従業員ハンドブックの作成をどのように変革しますか？
HeyGenは、テキストから「従業員ハンドブックAIビデオ」を作成するために「AIアバター」を使用し、組織が魅力的なコンテンツを作成できるようにします。この「AI駆動」のソリューションは、現代の「デジタル従業員ハンドブック」の開発プロセスを効率化し、複雑なポリシーをよりアクセスしやすくし、従業員トレーニングのエンゲージメントを向上させます。
HeyGenはオンボーディングプロセスと内部コミュニケーションを強化できますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルな「AIアバター」を使用した動的な「バーチャルAIオンボーディングビデオ」や「説明ビデオ」の作成を可能にし、「内部コミュニケーション」と新入社員のエンゲージメントを大幅に向上させます。このパーソナライズされた「オンボーディング」アプローチは、会社のポリシーを効果的に伝えるのに役立ちます。
HeyGenはHRビデオのポリシー更新とブランディングにどのように役立ちますか？
HeyGenは「従業員ハンドブック更新ビデオメーカー」機能を使用して、新しい「HRビデオ更新」を迅速に生成することで「ポリシー更新」を簡素化します。強力な「ブランディングコントロール」と「カスタマイズ可能なテンプレート」により、ビデオは常に会社のアイデンティティを反映し、プロフェッショナルな外観を維持します。
HeyGenはテキストドキュメントをAIビデオに変換するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、先進的な「テキストからビデオ」および「ボイスオーバー生成」機能を通じて「テキストドキュメント」を魅力的な「AIビデオ」コンテンツに変換することに優れています。単に「スクリプト」を入力するだけで、HeyGenのAIが高品質のビデオを生成し、同期された音声とビジュアルを備え、あらゆる「従業員ハンドブック」のセクションに適しています。