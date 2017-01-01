アバター従業員ハンドブックジェネレーター：デジタルHRガイドを迅速に構築
AIハンドブックジェネレーターでHRを効率化。AIアバターを使用して、従業員のオンボーディングを強化する動的なデジタルガイドを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルハンドブックでオンボーディングプロセスを近代化しようとしているHRチームをターゲットにした60秒のプロモーション動画を想像してください。ビジュアルスタイルは洗練されてダイナミックで、カスタマイズオプションの画面録画とエネルギッシュなAIアバターの間で素早くカットし、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して会社のブランディングを統合し、魅力的なオンボーディングガイドを構築する方法を示します。音声はアップビートでプロフェッショナルにし、静的な文書からインタラクティブな体験への変革を強調します。
会社のリーダーシップとHRマネージャーを対象にした30秒の説明動画を開発し、アバター従業員ハンドブックジェネレーターを通じてHRポリシーを更新する機敏さを強調します。ビジュアル的には洗練された企業の美学を持ち、スムーズなトランジションと控えめなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用してポリシーの更新を迅速に明確で権威あるメッセージに翻訳し、プロフェッショナルなAIアバターが届けます。目的は、新しい情報を迅速に伝達し、すべての従業員が一貫した、個別化された体験を受けることを保証することです。
技術に精通したHR担当者や革新者をターゲットにした45秒のデモ動画を作成し、アバター従業員ハンドブックジェネレーターのインタラクティブな可能性を示します。この動画は温かく招待的なビジュアルスタイルを採用し、デジタルハンドブックの異なるセクションを紹介する多様なAIアバターを紹介し、HeyGenの字幕/キャプションがすべての視聴者にアクセス可能であることを保証します。音声はフレンドリーで情報豊かにし、この革新的なツールが静的なハンドブックを魅力的で会話的なリソースに変え、新入社員との強い結びつきを促進する方法を強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIハンドブックジェネレーターは従業員ハンドブックの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、動的なデジタルハンドブックやHRビデオの作成プロセスを簡素化します。HRポリシーやオンボーディングガイドを魅力的なビデオコンテンツに変換し、従業員の理解を深め、ワークフローを効率化します。
HeyGenを使ってAIアバターで個別化された従業員ハンドブックビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはAIアバターとリアルなボイスオーバーを活用して、非常に個別化された従業員ハンドブックビデオを作成することができます。これにより、会社のポリシーや重要なオンボーディング資料をより魅力的で影響力のある形で提示できます。
HeyGenはデジタルハンドブックやHRビデオのカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、ハンドブックテンプレート、デザインエディター、ブランディングコントロールなど、幅広いカスタマイズオプションを提供しており、会社のアイデンティティに合わせることができます。ロゴやブランドカラーを簡単に統合し、レイアウトをカスタマイズして、デジタルハンドブックをさまざまな形式でエクスポートして共有できます。
HeyGenはAIアバターを使った多言語の従業員ハンドブックの作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、さまざまな言語でボイスオーバーを生成するAIアバタービデオを作成することで、多言語のハンドブックの作成を可能にします。この機能により、重要なHRポリシーやオンボーディングガイドがグローバルなオーディエンスに効果的に届き、すべての従業員に個別化された体験を提供します。