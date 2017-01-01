HR専門家や中小企業のオーナーを対象にした45秒の説明動画を作成し、AIハンドブックジェネレーターが包括的な従業員ハンドブックの作成をどのように簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、フレンドリーなAIアバターがステップバイステップのプロセスを説明し、HeyGenのボイスオーバー生成機能による明確で安心感のあるナレーションを補完します。この動画は、重要な会社文書を作成する際の簡便さと効率性を伝えるべきです。

