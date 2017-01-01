魅力的なコースのためのアバターEラーニングビデオジェネレーター
プロフェッショナルなAIアバターで観客を魅了する、魅力的なeラーニングコンテンツを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいSaaSツールに興味を持つ潜在顧客をターゲットにした60秒の魅力的な製品説明動画を制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでモダンにし、リアルなAIアバターが製品の利点を紹介し、豊富なメディアライブラリ/ストックコンテンツで洗練された外観をサポートします。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、マーケティングコピーを迅速に魅力的なストーリーに変換します。
小規模ビジネスオーナーを対象にしたデジタルマーケティング戦略に関するアドバイスを提供する30秒のクイックチップ動画を作成してください。ビジュアルスタイルは活気に満ちたテンポの速いもので、アップビートなオーディオトラックでコンテンツクリエイターに行動を促します。HeyGenのテンプレートとシーン機能を利用して、この役立つアバターeラーニング動画の制作を効率化します。
国際ビジネス向けに、異なる地域の新しいコンプライアンス規制を紹介する50秒の情報動画をデザインしてください。ビジュアルスタイルは洗練されており、グローバルにアクセス可能で、プロフェッショナルな声と明確な字幕/キャプションを備え、多様なオーディエンスに対応します。AIアバターによる多言語サポート機能により、広範な理解とエンゲージメントを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはeラーニングとビジネスのためのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、特にeラーニングや製品説明のためのコンテンツ作成を効率化する高度なAIビデオプラットフォームです。リアルなAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートのライブラリを使用して、テキストをビデオに変換し、制作時間と複雑さを大幅に削減します。
HeyGenでカスタムまたはリアルなAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenでは、ビデオのスポークスパーソンとして機能する非常にリアルなAIアバターを作成できます。自分自身のカスタムアバターを生成することもでき、コンテンツにパーソナライズされたプロフェッショナルなタッチを加えます。
HeyGenは多言語ビデオ制作と翻訳をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは強力な多言語サポートとAI駆動の翻訳を提供し、グローバルなオーディエンスにリーチすることができます。多様な言語バージョンのビデオに対して、ボイスオーバーを生成し、リップシンクの精度を確保します。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオ編集とブランディングのためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートや広範なブランディングコントロールを含むプロフェッショナルなビデオ編集のための一連の機能を提供しています。ロゴを組み込み、色を調整し、豊富なメディアライブラリを利用して、洗練された製品説明やその他のビジネスコミュニケーションを制作できます。