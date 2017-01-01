魅力的なコースのためのアバターEラーニングビデオジェネレーター

プロフェッショナルなAIアバターで観客を魅了する、魅力的なeラーニングコンテンツを迅速に作成します。

企業環境で新入社員向けに複雑な会社方針を説明する45秒の解説動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、フレンドリーなAIアバターが明確でわかりやすいナレーションを提供し、ターゲットオーディエンスが簡単に理解できるようにします。この動画は、効率的なコンテンツ作成のためにAIビデオプラットフォームを効果的に活用します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいSaaSツールに興味を持つ潜在顧客をターゲットにした60秒の魅力的な製品説明動画を制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでモダンにし、リアルなAIアバターが製品の利点を紹介し、豊富なメディアライブラリ/ストックコンテンツで洗練された外観をサポートします。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、マーケティングコピーを迅速に魅力的なストーリーに変換します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーを対象にしたデジタルマーケティング戦略に関するアドバイスを提供する30秒のクイックチップ動画を作成してください。ビジュアルスタイルは活気に満ちたテンポの速いもので、アップビートなオーディオトラックでコンテンツクリエイターに行動を促します。HeyGenのテンプレートとシーン機能を利用して、この役立つアバターeラーニング動画の制作を効率化します。
サンプルプロンプト3
国際ビジネス向けに、異なる地域の新しいコンプライアンス規制を紹介する50秒の情報動画をデザインしてください。ビジュアルスタイルは洗練されており、グローバルにアクセス可能で、プロフェッショナルな声と明確な字幕/キャプションを備え、多様なオーディエンスに対応します。AIアバターによる多言語サポート機能により、広範な理解とエンゲージメントを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターEラーニングビデオジェネレーターの仕組み

リアルなAIアバターを使用して、eラーニングコンテンツを魅力的でプロフェッショナルにアニメーション化されたビデオに簡単に変換し、時間とリソースを節約します。

Step 1
Eラーニングスクリプトを貼り付ける
まず、トレーニングコンテンツをプラットフォームのテキストエディタに入力します。高度なAIが自動的にテキストを自然な音声に変換し、ビデオの準備を整えます。これはHeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用しています。
Step 2
AIアバターを選択する
ビデオのスポークスパーソンとして理想的なAIアバターを豊富なコレクションから選択します。これらのリアルなアバターは、画面上での存在感を高め、スクリプトに完璧にリップシンクし、学習者の記憶保持を向上させます。
Step 3
ビジュアルとシーンを追加する
さまざまな事前デザインされたテンプレートとシーンから追加して、魅力的なビジュアルでビデオをカスタマイズします。統合ライブラリからサポートメディアを組み込み、重要な学習ポイントを強化し、eラーニングビデオ全体の視覚的な魅力を維持します。
Step 4
Eラーニングビデオをエクスポートする
最大限のアクセシビリティとエンゲージメントのために、自動生成された字幕/キャプションを含むeラーニングコンテンツを完成させます。完了したら、学習プラットフォームにシームレスに統合できるように、希望のアスペクト比で高品質のビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマを明確化

AIアバターを使用して、複雑なテーマを簡単に理解できるインパクトのある教育ビデオに変換します。

よくある質問

HeyGenはeラーニングとビジネスのためのビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、特にeラーニングや製品説明のためのコンテンツ作成を効率化する高度なAIビデオプラットフォームです。リアルなAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートのライブラリを使用して、テキストをビデオに変換し、制作時間と複雑さを大幅に削減します。

HeyGenでカスタムまたはリアルなAIアバターを作成できますか？

はい、HeyGenでは、ビデオのスポークスパーソンとして機能する非常にリアルなAIアバターを作成できます。自分自身のカスタムアバターを生成することもでき、コンテンツにパーソナライズされたプロフェッショナルなタッチを加えます。

HeyGenは多言語ビデオ制作と翻訳をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは強力な多言語サポートとAI駆動の翻訳を提供し、グローバルなオーディエンスにリーチすることができます。多様な言語バージョンのビデオに対して、ボイスオーバーを生成し、リップシンクの精度を確保します。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオ編集とブランディングのためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートや広範なブランディングコントロールを含むプロフェッショナルなビデオ編集のための一連の機能を提供しています。ロゴを組み込み、色を調整し、豊富なメディアライブラリを利用して、洗練された製品説明やその他のビジネスコミュニケーションを制作できます。