ドナーリクルートメントビデオメーカー: より多くの支援を引き寄せる

AIアバターを使用してプロフェッショナルな資金調達ビデオを生成し、ドナーの依頼をパーソナライズしてエンゲージメントを高めましょう。

最も献身的な支援者のために、心温まるメッセージを提供する魅力的なAIアバターをフィーチャーした45秒のパーソナライズされたドナーアップデートビデオを作成することを想像してください。この視覚的に温かく、プロフェッショナルにナレーションされた作品は、HeyGenのAIアバターを活用して、彼らの貢献の影響を効果的に伝え、継続的な関与を促進し、既存および潜在的なドナーに対して具体的な進展を示すことを目的としています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
非営利団体のための60秒のインスピレーションを与える資金調達ビデオを開発し、あなたの目的の本質を捉えた使いやすいテンプレートから始めましょう。この希望に満ちた魅力的なプレゼンテーションは、HeyGenを使用して生成されたプロフェッショナルなボイスオーバーを完備し、幅広いオーディエンスと感情的に繋がり、緊急性を示し、寄付がどのように実際に違いを生むかを説得力のあるビジュアルスタイルで示します。
サンプルプロンプト2
マーケティングマネージャーや開発ディレクターをターゲットにした、資金調達の依頼を効果的にパーソナライズする方法を示す洗練された30秒のビデオを作成します。インパクトのあるビジュアルと説得力のあるオーディオを備えたこのビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して強力なBロールを追加し、寄付を促進し、キャンペーンの全体的な魅力を高める強力な感情的なつながりを確保します。
サンプルプロンプト3
AIアバター生成ツールを利用して、受益者の旅を感動的に共有するAIアバターナレーターを紹介する90秒のストーリードリブンビデオを制作します。コンテンツクリエイターやキャンペーンマネージャーを対象としたこの共感的で視覚的に魅力的なナラティブは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用してシームレスなナレーションを実現し、組織の使命とそのポジティブな成果を明確に伝え、より深い感情的な共鳴とサポートを促進します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバタードナーアップデートジェネレーターの仕組み

AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、ドナーアップデートを魅力的でパーソナライズされたビデオメッセージに簡単に変換し、支援者との強い結びつきを育みます。

1
Step 1
ドナーアップデートスクリプトを貼り付ける
まず、パーソナライズされたドナーアップデートスクリプトをプラットフォームに貼り付けます。私たちの「スクリプトからのテキストビデオ」機能が、魅力的なAIナレーションのためにメッセージを自動的に準備します。
2
Step 2
AIアバターナレーターを選択する
「AIアバター」の多様なセレクションからメッセージを表現するアバターを選んでください。組織のトーンやスタイルに最適なアバターを見つけることができます。
3
Step 3
ブランド要素でカスタマイズする
ロゴや色など、組織のブランディングを取り入れてビデオを強化します。「カスタマイズ可能なテンプレート」を利用して、メッセージがプロフェッショナルでブランドに合ったものになるようにします。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポートする
パーソナライズされたドナーアップデートを最終化し、ビデオを生成します。その後、「HDおよび4Kレンダリング」で作成物をエクスポートし、どのプラットフォームでも鮮明でクリアな再生が可能です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

継続的なドナーサポートをインスパイア

ドナーを動機づけ、組織の重要な活動へのより深いコミットメントを育む、感動的なAIアバタービデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私の資金調達ビデオの取り組みを強化できますか？

HeyGenはリアルなAIアバターを活用してメッセージを届けることで、魅力的な資金調達ビデオを簡単に作成する力を与えます。資金調達の依頼を効果的にパーソナライズし、潜在的なドナーに共鳴するプロフェッショナルなビデオを制作できます。

HeyGenは非営利団体の認知度向上ビデオを作成するための使いやすいツールを提供していますか？

はい、HeyGenはインパクトのある非営利団体の認知度向上ビデオを生成するための使いやすいテンプレートとスムーズなプロセスを提供しています。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ技術がメッセージを生き生きとさせます。

ドナーリクルートメントビデオのためにどのようなAIアバターナレーターを使用できますか？

HeyGenはドナーリクルートメントビデオメーカーのニーズに応える多様なAIアバターナレーターを提供しています。これらのAIアバターは複数の言語でボイスオーバーを提供でき、非営利団体の広範なリーチとエンゲージメントを確保します。

HeyGenでビデオの外観や雰囲気をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを提供しており、特定のニーズに合わせてビデオを調整できます。これにより、組織のアイデンティティに完全に一致するエンドツーエンドのビデオ生成が可能になり、真にプロフェッショナルなビデオが完成します。