アバター多様性トレーニングメーカー: 包括的なAIビデオを作成
多様なAIアバターを使用して、パーソナライズされた多様性トレーニングコンテンツを簡単に制作し、包括性を促進します。
パーソナライズされた多様性ビデオを通じて、包括的な文化を育む力を組織に与えましょう。この45秒のビデオは、内部コミュニケーターやチームリーダーを対象としており、ダイナミックで視覚的に豊かなスタイルと多様なシーン、そして親しみやすく励みになるナレーションを使用し、HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、特定のアバターの多様性とカスタマイズのニーズを反映したカスタムコンテンツを簡単に作成し、チーム全体でのエンゲージメントと理解を促進する方法を紹介します。
比類のない効率で、全従業員に共鳴する多様性イニシアティブビデオを作成しましょう。この30秒のビデオは、マーケティングチームや非営利団体を対象としており、活気に満ちた現代的なビジュアルスタイルとエネルギッシュなバックグラウンドミュージック、そして鮮明な「スクリプトからのテキストビデオ変換」を採用し、簡単に多様性を推進する魅力的なコンテンツを作成し、メッセージが明確で広く理解されることを示します。
教育コンテンツを向上させたい企業トレーナーやL&Dスペシャリストのために、複雑なトレーニングビデオが簡単に魅力的になるシナリオを想像してください。この60秒の指導ビデオは、教育者や企業トレーナーを対象としており、明確で教育的かつプロフェッショナルなビジュアルスタイルを必要とし、洗練されたバーチャルプレゼンターによる構造化されたナラティブを特徴とし、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を強調し、あらゆる主題に対して魅力的で多様なAIビデオコンテンツを作成する方法を示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして多様なAIアバターを使用したパーソナライズされた多様性トレーニングビデオをサポートしますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターの幅広い選択肢を使用して、パーソナライズされた多様性トレーニングビデオを作成する力を組織に提供します。当社のプラットフォームは、多様な視点を反映した魅力的なコンテンツの制作を容易にし、多様性イニシアティブビデオメーカーの取り組みを強化します。
HeyGenが提供するAIビデオ作成のクリエイティブな利点は何ですか？
HeyGenは、テンプレートやバーチャルプレゼンターの豊富なライブラリを含む強力なAIビデオ作成ツールを提供し、柔軟なコンテンツ制作を可能にします。これにより、ユーザーはプロフェッショナルで魅力的なコンテンツを効率的に生成し、スクリプトを洗練されたビデオに変換できます。
HeyGenはスクリプトをAIボイスオーバーとキャプション付きのプロフェッショナルなビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能により、スクリプトを自然なAIボイスオーバーと自動キャプション付きの高品質なビデオに変換できます。この合理化されたプロセスにより、プロフェッショナルなトレーニングビデオの作成が簡単になります。
トレーニングやDEIビデオのためにAIアバターをどのようにカスタマイズできますか？
HeyGenは、広範なアバターの多様性とカスタマイズオプションを提供し、特定のトレーニングビデオや多様性、公平性、包括性のイニシアティブに合わせてバーチャルプレゼンターを調整できます。この柔軟性により、コンテンツが本物であり、視聴者に共鳴することを保証します。