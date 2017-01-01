アバター多様性トレーニングジェネレーター: 包括的なDEIビデオを作成
多用途なAIアバターを使用して、L&DおよびHRチーム向けに魅力的な多様性トレーニングビデオとeラーニングソリューションを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マネージャーやチームリーダー向けに、重要な無意識の偏見を強調し、実用的な解決策を提供する30秒の鮮やかな発表ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的にし、HeyGenのテンプレートとシーンライブラリからの短くインパクトのあるシーンを使用し、エネルギッシュなナレーションとクリアな効果音を組み合わせます。これにより、共感を呼ぶ無意識の偏見トレーニングビデオを作成します。
組織全体に向けた新しいDEIイニシアチブを開始するための60秒の内部コミュニケーション作品を開発してください。ビデオはインスピレーションを与えるビジュアルスタイルで、カスタムブランド要素とストックライブラリからの鮮やかなメディアを組み込み、HeyGenのボイスオーバー生成機能で生成されたモチベーショナルなナレーションと励ましの音楽スコアを補完します。これにより、アバター多様性トレーニングジェネレーターがコンテンツ作成をどのように強化するかを示します。
多様性トレーニングモジュールを完了した学習者向けに、重要なポイントを強化し、実行可能な次のステップを提供する45秒の簡潔なまとめビデオを作成してください。ビジュアル的には反映的でクリーンにし、プロフェッショナルなAIアバターが要約を提供し、HeyGenによって生成された明確な字幕/キャプションで重要なポイントを強調し、落ち着いたインストゥルメンタルトラックを背景に設定します。これにより、効果的なデジタルアバタークリエーターとしての役割を果たします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように多様性トレーニングビデオの作成を強化できますか？
HeyGenは強力な多様性トレーニングビデオジェネレーターとして機能し、L&DおよびHRチームがインパクトのあるDEIコンテンツを迅速に作成できるようにします。リアルなAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、魅力的な多様性と包括性のトレーニングビデオを効率的に制作できます。
HeyGenはDEIコンテンツにどのような創造的な柔軟性を提供しますか？
HeyGenは柔軟なアバターカスタマイズと豊富なテンプレート＆シーンを通じて広範な創造的コントロールを提供します。これにより、魅力的なデジタルペルソナをデザインし、ブランドの一貫性を保ちながら説得力のある無意識の偏見トレーニングビデオを作成できます。
HeyGenのAIビデオジェネレーターはトレーニングセッションのコンテンツ作成を簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターは、書かれたコンテンツをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、トレーニングセッションに最適なビデオ作成ツールとなります。プロンプトネイティブなビデオ作成と自動キャプションにより、すべてのeラーニングソリューションに対して効率的でスムーズなワークフローを確保します。
HeyGenは多様性と包括性トレーニングビデオのグローバルリーチをどのようにサポートしますか？
HeyGenの多言語対応機能により、DEIコースのリーチをグローバルに拡大し、さまざまなオーディエンス向けに多様なAIインストラクターを作成できます。これにより、多様性と包括性のトレーニングビデオが世界中でアクセス可能でインパクトのあるものとなります。