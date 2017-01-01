アバターデイリーブリーフィングメーカー: 魅力的なビデオ更新を作成

AIアバターを使用してプロフェッショナルでブランドに合った更新を生成し、社内コミュニケーションビデオを効率化します。

社内チームや人事部向けに、日々の更新を効率化する方法を示す45秒の動画を制作してください。HeyGenのプロフェッショナルなAIアバターが会社のニュースや方針変更についての簡単な日次ブリーフィングを行います。ビジュアルスタイルはクリーンでコーポレートなもので、明確で権威あるナレーションを使用してください。HeyGenのスクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの変換機能を活用し、書面による発表を迅速に魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターを対象に、彼らが自分自身のAIニュースアンカーになる方法を紹介する60秒の情報動画を作成してください。リアルなAIアバターが市場動向分析や業界ニュースをプレゼンテーションする様子を想像してください。動画はモダンな放送ビジュアルの美学を持ち、魅力的で調整された声を持つべきです。HeyGenの高度なボイスオーバー生成とAIアバターを活用し、物理的なスタジオを必要とせずに説得力のあるリアルなプレゼンテーションを作成します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームやカスタマーサービス部門向けに、顧客へのアプローチにおけるビデオパーソナライゼーションの力を示す30秒の魅力的な動画を開発してください。フレンドリーでカスタムのAIアバターが新しいクライアントを歓迎したり、製品の特徴を温かく親しみやすいビジュアルスタイルで説明する様子を想像してください。動画には、HeyGenのツールを使用して簡単に追加できるクリアな字幕/キャプションを含め、コンテンツを多様な視聴者にとって理解しやすく魅力的にします。
サンプルプロンプト3
ブランドマネージャーやソーシャルメディア戦略家を対象に、プラットフォーム全体で一貫したブランドメッセージを伝えるためのAIアバター生成の効率性を示す75秒のプロモーション動画をデザインしてください。洗練された一貫したビジュアルスタイルとプロフェッショナルなナレーションを想像し、異なるブランド承認済みのAIアバターが日々のヒントや製品のハイライトを提供する様子を示します。動画はまた、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを強調し、物語を補完し、マルチプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターデイリーブリーフィングメーカーの使い方

カスタムAIアバターとスクリプトを使用して、魅力的な日次ビデオブリーフィングを簡単に作成し、組織全体で一貫したプロフェッショナルな社内コミュニケーションを実現します。

1
Step 1
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターのライブラリから選び、日次ブリーフィングの顔としてプロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを確保します。
2
Step 2
ブリーフィングスクリプトを貼り付け
日次ブリーフィングのテキストを入力します。私たちのプラットフォームは、スクリプトからの高度なテキストからビデオへの技術を使用して、完璧なリップシンクと自然なナレーションであなたの言葉を生き生きとさせます。
3
Step 3
ビデオをカスタマイズ
カスタム背景、音楽、ブランドのロゴを使用してブリーフィングを強化します。ブランドコントロールを活用して、すべての社内コミュニケーションビデオに一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
生成と配信
高品質なビデオブリーフィングを迅速かつ効率的に生成します。私たちのプラットフォームは、さまざまな社内チャネルで簡単に共有できるように、シームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを可能にし、チームを日々エンゲージします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な情報ビデオ制作

リアルなAIアバターを使用して、日次発表やニュース更新のための魅力的でブランドに合った情報ビデオを迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてリアルなAIアバターを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能な要素と完璧なリップシンクを備えたカスタムAIアバターを簡単に生成することを可能にします。私たちのプラットフォームは、さまざまなプロフェッショナルな用途に適したリアルなAIアバターの作成をサポートします。

HeyGenのAIアバターを使ってどのようなクリエイティブなビデオコンテンツを生成できますか？

HeyGenを使用すると、AIニュースアンカーやアバターデイリーブリーフィングのような魅力的なビデオコンテンツを作成できます。スクリプトからのテキストからビデオへの機能により、多様でプロフェッショナルなビデオ作成が可能になり、無制限でブランドに合ったビデオを迅速に生成できます。

HeyGenはビデオ内でのマルチアバターの会話を可能にしますか？

はい、HeyGenはビデオパーソナライゼーションの取り組みを強化するために動的なマルチアバターの会話をサポートしています。この機能により、より複雑なストーリーテリングと魅力的な社内コミュニケーションビデオが可能になり、カスタマイズ可能なAIアバター要素を使用できます。

HeyGenはどのようにしてさまざまなビジネスニーズに対応したスタジオ品質のビデオを保証しますか？

HeyGenは高度なAIを利用して、スクリプトやプロンプトからスタジオ品質のビデオを生成し、社内コミュニケーションビデオやトレーニングのエンゲージメントにおいてプロフェッショナルな成果を保証します。プロンプトネイティブなビデオ作成機能により、ビデオ制作のワークフローを効率化します。