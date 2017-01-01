社内チームや人事部向けに、日々の更新を効率化する方法を示す45秒の動画を制作してください。HeyGenのプロフェッショナルなAIアバターが会社のニュースや方針変更についての簡単な日次ブリーフィングを行います。ビジュアルスタイルはクリーンでコーポレートなもので、明確で権威あるナレーションを使用してください。HeyGenのスクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの変換機能を活用し、書面による発表を迅速に魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。

ビデオを生成