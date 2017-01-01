アバターデイリーブリーフィングメーカー: 魅力的なビデオ更新を作成
AIアバターを使用してプロフェッショナルでブランドに合った更新を生成し、社内コミュニケーションビデオを効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターを対象に、彼らが自分自身のAIニュースアンカーになる方法を紹介する60秒の情報動画を作成してください。リアルなAIアバターが市場動向分析や業界ニュースをプレゼンテーションする様子を想像してください。動画はモダンな放送ビジュアルの美学を持ち、魅力的で調整された声を持つべきです。HeyGenの高度なボイスオーバー生成とAIアバターを活用し、物理的なスタジオを必要とせずに説得力のあるリアルなプレゼンテーションを作成します。
マーケティングチームやカスタマーサービス部門向けに、顧客へのアプローチにおけるビデオパーソナライゼーションの力を示す30秒の魅力的な動画を開発してください。フレンドリーでカスタムのAIアバターが新しいクライアントを歓迎したり、製品の特徴を温かく親しみやすいビジュアルスタイルで説明する様子を想像してください。動画には、HeyGenのツールを使用して簡単に追加できるクリアな字幕/キャプションを含め、コンテンツを多様な視聴者にとって理解しやすく魅力的にします。
ブランドマネージャーやソーシャルメディア戦略家を対象に、プラットフォーム全体で一貫したブランドメッセージを伝えるためのAIアバター生成の効率性を示す75秒のプロモーション動画をデザインしてください。洗練された一貫したビジュアルスタイルとプロフェッショナルなナレーションを想像し、異なるブランド承認済みのAIアバターが日々のヒントや製品のハイライトを提供する様子を示します。動画はまた、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを強調し、物語を補完し、マルチプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてリアルなAIアバターを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能な要素と完璧なリップシンクを備えたカスタムAIアバターを簡単に生成することを可能にします。私たちのプラットフォームは、さまざまなプロフェッショナルな用途に適したリアルなAIアバターの作成をサポートします。
HeyGenのAIアバターを使ってどのようなクリエイティブなビデオコンテンツを生成できますか？
HeyGenを使用すると、AIニュースアンカーやアバターデイリーブリーフィングのような魅力的なビデオコンテンツを作成できます。スクリプトからのテキストからビデオへの機能により、多様でプロフェッショナルなビデオ作成が可能になり、無制限でブランドに合ったビデオを迅速に生成できます。
HeyGenはビデオ内でのマルチアバターの会話を可能にしますか？
はい、HeyGenはビデオパーソナライゼーションの取り組みを強化するために動的なマルチアバターの会話をサポートしています。この機能により、より複雑なストーリーテリングと魅力的な社内コミュニケーションビデオが可能になり、カスタマイズ可能なAIアバター要素を使用できます。
HeyGenはどのようにしてさまざまなビジネスニーズに対応したスタジオ品質のビデオを保証しますか？
HeyGenは高度なAIを利用して、スクリプトやプロンプトからスタジオ品質のビデオを生成し、社内コミュニケーションビデオやトレーニングのエンゲージメントにおいてプロフェッショナルな成果を保証します。プロンプトネイティブなビデオ作成機能により、ビデオ制作のワークフローを効率化します。