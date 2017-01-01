魅力的な更新のためのアバターデイリーブリーフィングジェネレーター
リアルなAIアバターを使用して、パーソナライズされたデイリーアップデートでチームのエンゲージメントを高めましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業チームやプロジェクトマネージャー向けに、プロフェッショナルなAIアバターがクリーンなビジュアル背景で主要な更新情報を明確で自信に満ちた声で伝える45秒のデイリーブリーフィングを構築し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、内部コミュニケーションのコンテンツ配信を効率化します。
コンテンツクリエイターや教育者志望者に最適な60秒のソーシャルメディアコンテンツを制作し、表現力豊かなトーキングヘッドビデオAIアバターが複雑なトピックをダイナミックに簡素化し、魅力的なオンスクリーンテキストと会話調のトーンで強化します。HeyGenの字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
eコマースビジネスやカスタマーサービスチームを対象にしたパーソナライズされた20秒のウェルカムビデオをデザインし、特定の顧客セグメントに向けて温かく招待的なビジュアルスタイルでカスタムAIアバターが話しかけ、穏やかなバックグラウンドメロディーを伴います。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、迅速で効果的なパーソナライズビデオを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのためにAIビデオジェネレーターをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーがテキストから直接高品質なトーキングヘッドビデオやその他のAIビデオジェネレーターコンテンツを簡単に作成できるようにします。直感的なインターフェースを使用して、さまざまなAIアバターを選択し、テキストビデオ技術を活用して、効率的にクリエイティブなビジョンを実現できます。
HeyGenでブランドの一貫性を保つためにカスタムAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenではブランドのイメージに完全に一致するカスタムAIアバターをデザインして利用することができます。この機能は、すべてのマーケティングコンテンツやソーシャルメディアコンテンツで一貫したブランディングを維持するために重要です。HeyGenを使用して、常にブランドに合ったメッセージを伝えることができます。
HeyGenを使用してどのような種類のトーキングヘッドビデオを制作できますか？
HeyGenは、魅力的なマーケティングコンテンツやダイナミックなソーシャルメディアコンテンツから効果的な内部コミュニケーションまで、さまざまなトーキングヘッドビデオを制作するのに適しています。私たちのプラットフォームは、多様なコミュニケーションニーズに対応するプロフェッショナルなビデオを簡単に生成することができます。
HeyGenはコンテンツ作成を迅速化するためのビデオテンプレートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは豊富なビデオテンプレートとシーンのライブラリを提供しており、迅速なコンテンツ生成を可能にします。これらのテンプレートは、強力なテキストビデオおよびボイスオーバー生成機能と組み合わせて、プロフェッショナルなビデオの制作を大幅に効率化します。