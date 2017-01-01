アバターカスタマーサービスメーカー: AIによる優れたサポート
HeyGenのAIアバターを活用して、パーソナライズされたカスタマーサービスを提供し、会話型AIでエンゲージメントとユーザーエクスペリエンスを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カスタマーサポートマネージャーやCXプロフェッショナルを対象にした60秒のビデオを開発し、デジタルヒューマンによるパーソナライズされたカスタマーサービスの力を示します。このビデオは共感的でクリーンなビジュアル美学を採用し、さまざまな顧客インタラクションシナリオを落ち着いた情報提供の声で紹介し、HeyGenのテンプレートとシーン、ボイスオーバー生成を組み合わせて、ダイナミックな顧客エンゲージメントを実現する方法を強調します。
企業の営業チームやIT意思決定者向けに、特に多言語サポート機能を強調したAIによるカスタマーサポートの効率性を強調する30秒のダイナミックなビデオを制作します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、技術に焦点を当て、自信に満ちた権威ある声で、統合された字幕/キャプションを通じてリアルタイムの応答がどのように強化され、さまざまなプラットフォームに最適化されるかを示します。
マーケティングエージェンシーやコンテンツクリエイター向けに、アバターをカスタマイズし、ユーザーエクスペリエンスを向上させるビデオを生成する創造的な自由に焦点を当てた50秒のインスパイアリングなビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは鮮やかで非常にカスタマイズ可能で、クイックカットとエネルギッシュな声を特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとAIアバター内の多様なオプションを紹介し、ユニークなブランド代表を生み出します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のカスタマーサービス業務を強化できますか？
HeyGenはリアルな「AIアバター」を展開することで、ビジネスの「カスタマーサービス」を革新します。これらの「AI駆動のカスタマーサポート」エージェントは即時の支援を提供し、「顧客エンゲージメント」と運用効率を大幅に向上させます。
HeyGenでブランドに合ったカスタムAIアバターを作成できますか？
もちろんです。HeyGenでは、ブランドアイデンティティを完璧に表現する「カスタムAIアバター」をデザインできます。あなたのアバターをカスタマイズして、ユニークな「デジタルヒューマン」スポークスパーソンとして「パーソナライズされたカスタマーサービス」を提供できます。
HeyGenのデジタルヒューマンをサポートに使用する主な利点は何ですか？
HeyGenの「デジタルヒューマン」を「カスタマーサービスバーチャルアシスタント」として利用することで、「リアルタイムの応答」や一貫した高品質のインタラクションを提供するなど、多くの利点があります。このアプローチは「ユーザーエクスペリエンス」を向上させ、スケーラブルで効率的なサポートを可能にします。
HeyGenのAIアバターはどのようにして多様な用途向けにビデオを生成しますか？
HeyGenの革新的なプラットフォームは、「AIアバター」を使用して、シンプルなテキストスクリプトから「マーケティング」やトレーニングを含むさまざまな目的のために簡単に「ビデオを生成」します。この機能により、従来の「カスタマーサービス」インタラクションを超えた魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。