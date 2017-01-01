AIビデオのためのアバターカスタマーサービスジェネレーター
スクリプトからAIを活用したカスタマーサービスビデオを簡単に生成し、時間を節約し、一貫した高品質のサポートを提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業のトレーニング部門やカスタマーサクセスチームを対象にした45秒の説得力のある説明ビデオを作成し、強化された「カスタマーサポート」のための一貫した「AIアバター」の力を示します。プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルと、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を通じて生成された自信に満ちた明瞭なナレーションを組み合わせ、HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して一貫したメッセージを迅速に展開する方法を示します。
コンテンツクリエイターやeコマースブランドをターゲットにした60秒の活気あるプロモーションビデオを制作し、HeyGenを通じて「カスタマーアバター」のための広範な「カスタマイズオプション」を強調します。このダイナミックでクリエイティブ、かつ魅力的なビデオは、明るく熱意に満ちた声で届けられ、ユーザーが「アバターをデザイン、編集、アニメーション化」し、ブランドアイデンティティに完璧にマッチさせ、「メディアライブラリ/ストックサポート」とシームレスに統合して豊かなビジュアルストーリーテリングを実現する方法を紹介します。
グローバル企業や国際マーケティングチーム向けに、30秒の洗練されたピッチビデオを開発し、多言語の「カスタマーサービスビデオ」を制作するための「AIアバター生成器」の効率性を強調します。グローバルで効率的なビジュアルスタイルと、スムーズでリアルなAIボイスを組み合わせ、HeyGenの「字幕/キャプション」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能が多様な市場での迅速なコンテンツ展開を可能にし、コミュニケーションを容易かつスケーラブルにする方法を力強く示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして自分のAIアバターをビデオコンテンツ用に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、広範なカスタマイズオプションを備えたカスタムAIアバターを作成する力を提供し、さまざまなビデオ作成ニーズに合わせてユニークなデジタルキャラクターをデザイン、編集、アニメーション化することができます。この機能により、ブランドのビデオコンテンツが効果的に際立ちます。
HeyGenのAIアバターはカスタマーサービスビデオを向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenのAIアバターはカスタマーサービスビデオを向上させるのに最適です。リアルなAIボイスと高度なボイスクローン技術を活用することで、一貫性があり、魅力的なカスタマーサポートコンテンツを提供し、視聴者と真に繋がることができます。
HeyGenでAIアバターのためのどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、AIアバターをデザイン、編集、アニメーション化するための強力なカスタマイズオプションを備えたオールインワンエディターを提供します。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを利用するか、ブランドのクリエイティブビジョンに完璧にマッチするユニークなキャラクターを作成することができます。
HeyGenは異なるマーケティングペルソナのための多様なデジタルツインアバターの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、さまざまなマーケティングペルソナやバイヤーペルソナを表現する詳細なデジタルツインアバターを生成することができます。これにより、ターゲットコンテンツを作成し、多様なターゲット市場に対して効果的なコミュニケーションを行うためのオーディエンスアバタークリエイターストラテジーを開発することが可能です。