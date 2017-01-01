ITマネージャーがシステム障害時に緊急メッセージを迅速に展開する方法を示す1分間のビデオを作成してください。プロフェッショナルなAIアバターを利用して、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使って、重要な情報を効率的に伝えます。ビジュアルスタイルは明確で情報的であり、内部関係者が即座に理解できるように、明確で権威ある音声トーンを使用してください。

