アバターコースクリエイターメーカー: 魅力的なレッスンのためのAIツール

学習者を魅了し、個別化された体験を提供する素晴らしいAIアバターでオンラインコース作成を強化しましょう。

オンラインコースの作成者を目指す方々のために、彼らの知識を魅力的な教育コンテンツに変えることがどれほど簡単かを示す60秒の説明動画を想像してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーン、音楽は明るく励みになるもので、HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を強調し、AIアバターを使ったプロフェッショナルなビデオレッスンを迅速に生成する方法を紹介します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
学習者のエンゲージメントを個別化されたビデオで向上させたい教育者を対象にした45秒のデモンストレーションビデオを開発してください。ビジュアルは親しみやすく、明確でサポート的なナレーションを添え、HeyGenのAIアバターを使ったカスタムアバター作成が、インタラクティブなコースのためにどのようにダイナミックなバーチャルインストラクターを実現するかを示します。
サンプルプロンプト2
グローバルなオーディエンスにリーチしたい企業やマーケターを対象にした30秒のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、インスピレーションを与えるもので、HeyGenの強力なナレーション生成機能、特に多言語ナレーションサポートを活用して、コンテンツを効率的かつ効果的にローカライズする方法を示します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターやマーケター向けに、ビデオコンテンツ作成のワークフローを効率化する方法を詳述した60秒のチュートリアルスタイルのビデオを制作してください。このビデオは洗練されたプロフェッショナルなビジュアルデザインと、情報豊かで説得力のあるオーディオスタイルを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンの多様性を強調し、高品質なトーキングヘッドビデオを迅速に組み立てる方法を紹介します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターコースクリエイターメーカーの使い方

AIを活用したアバターでオンラインコース作成を変革しましょう。魅力的なビデオレッスンやインタラクティブなコンテンツを簡単に作成し、グローバルなオーディエンスを魅了します。

1
Step 1
AIアバターを作成
多様なライブラリからリアルなAIアバターを選ぶか、ブランドやコースコンテンツを完璧に表現するカスタムアバターをデザインします。
2
Step 2
コースコンテンツを追加
コーススクリプトを貼り付けると、AIがそれを魅力的なビデオレッスンに変換します。さまざまな言語で自然なAIナレーションを追加して、明確さを高めます。
3
Step 3
ビジュアルエンハンスメントを適用
ライブラリからテンプレートやメディアを適用し、ビジュアル、背景音楽、Bロールを追加します。アクセシビリティのために正確な字幕とキャプションを自動生成します。
4
Step 4
エクスポートと配信
コースビデオを完成させ、希望のアスペクト比を選択し、LMSや好みの学習プラットフォームにシームレスに統合するためにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なコース素材を明確化

.

AIアバターを活用して複雑なテーマを簡単に理解できるようにし、教育コンテンツの質を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIアバターでどのようにコンテンツ作成を強化できますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとバーチャルインストラクターを使用して魅力的なAIビデオを制作することで、コンテンツクリエイターを支援します。私たちのプラットフォームは、テキストからビデオへのプロセスを簡素化し、さまざまなニーズに応じた効率的なコンテンツ作成を可能にします。

HeyGenはインタラクティブなコースやeラーニングコンテンツの開発をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはオンラインコース作成に最適で、教育者やコース作成者が魅力的なビデオレッスンやインタラクティブなコースを開発するのを可能にします。また、学習者のエンゲージメントを効果的に高めるための個別化されたビデオを生成することもできます。

HeyGenを使ってブランドや自分自身を表現するカスタムAIアバターを作成できますか？

はい、HeyGenではカスタムアバターの作成が可能で、ブランドアイデンティティに完全に一致するユニークなバーチャルスポークスパーソンやデジタルツインを構築できます。この機能により、HeyGenは強力なアバターコースクリエイターメーカーとなります。

HeyGenはどのようにしてビデオコンテンツでグローバルなオーディエンスにリーチするのを助けますか？

HeyGenは、強力なAIナレーションと多言語ナレーションサポートを提供することで、グローバルなオーディエンスとの接続を支援します。さまざまな言語でビデオを簡単に生成し、より広いアクセス性のために自動的に字幕やキャプションを追加できます。