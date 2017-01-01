アバターコースクリエーター生成ツール：魅力的なオンラインコースを構築
AIアバターを使用して、プロフェッショナルなオンラインコースをより速く作成。学習者を引き込む魅力的なビデオレッスンにコンテンツを変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家を対象に、AI動画生成ツールの力を示す30秒のインパクトのあるマーケティング動画を開発してください。ビジュアルはテンポが速く、色鮮やかでエネルギッシュな音声を使用します。このプロンプトでは、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、直感的なナレーション生成がブランドのオンラインプレゼンスを迅速に向上させる方法を強調してください。
独立系コンテンツクリエイター、インフルエンサー、YouTuber向けに、デジタルプレゼンスをカスタムAIアバターでパーソナライズするための60秒のチュートリアルスタイルの動画を作成してください。ビジュアルは非常にクリエイティブでカスタマイズ可能で、親しみやすく本物のAIナレーションを特徴とします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートが豊かなビジュアルストーリーテリングを可能にし、アスペクト比のリサイズとエクスポートがどのプラットフォームでもコンテンツを美しく見せる方法を示してください。
企業トレーナーやインストラクショナルデザイナー向けに、アバターコースクリエーター生成ツールが一貫したトレーニングモジュールの開発における効率性を強調する40秒のプロフェッショナルスポットライト動画をデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されており、ミニマリストデザインと権威あるAIナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターによって強化されたデジタルプレゼンターが、アクセシビリティのための自動字幕/キャプションで魅力的な配信を提供する方法を紹介してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ったオンラインコース作成にどのように役立ちますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをプロフェッショナルな「AIビデオ」に変換することで、あなたを「AIコースジェネレーター」にします。「AIアバター」と「テキストからビデオ」技術を活用して、「オンラインコース作成」を効率化し、学習をダイナミックで魅力的なものにします。
HeyGenでカスタムAIアバターを動画コンテンツ用に生成できますか？
はい、HeyGenの強力な「AIアバター生成」機能を使用して、ブランドやペルソナを真に表現する「カスタムAIアバター」を作成できます。これらのパーソナライズされた「デジタルプレゼンター」は、「コンテンツクリエーター」のブランド認知とエンゲージメントを向上させます。
HeyGenは効率的なAI動画生成のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、効率的な「AI動画生成」のための強力なクリエイティブツールを提供しています。多様な「テンプレート」からシームレスな「テキストからビデオ」変換、AIナレーションまで、ブランドコントロールや字幕を追加して、魅力的な動画を迅速に制作できます。
HeyGenは高品質なマーケティング動画の作成をどのように支援しますか？
HeyGenは、先進的な「AI動画生成」機能を利用して、インパクトのある「マーケティング」動画の作成を簡素化します。メッセージをスクリプト化し、さまざまな「AIアバター」から選択するか「カスタムAIアバター」を作成し、AIナレーションと字幕で洗練された動画をHeyGenに作成させることができます。