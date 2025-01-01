アバター企業ビデオメーカー: AIビデオを即座に作成
スクリプトからのテキストを使用した強力な機能で、プロフェッショナルなAIアバタービデオを即座に作成し、これまで以上に迅速にオーディエンスを引き付けます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業の研修部門や人事担当者向けに、アバター企業ビデオメーカーが内部コミュニケーションをどのように革新できるかを強調する90秒の説明ビデオを作成します。このビデオは、プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアル美学を特徴とし、HeyGenの強力なAIアバター機能で生成されたデジタルスポークスパーソンによる明確で明瞭なナレーションを使用し、一貫性のある高品質な研修資料や歓迎メッセージの作成におけるその応用を示します。
ブランドの存在感を個別化したい起業家や中小企業のオーナーは、AIを活用して「自分自身をクローン化」する方法を探る2分間の包括的なビデオから恩恵を受けるでしょう。このプロンプトは、ユーザーの姿からリアルなAIアバターへの変換を示すダイナミックで個別化されたビジュアルスタイルを求めており、HeyGenの強力なナレーション生成によって強化され、ユニークなブランドストーリーテリングとオーディエンスとのつながりを可能にします。
予算を抑えたコンテンツクリエイターや教育者を対象にしたこの45秒のビデオは、無料のAIアバタービデオジェネレーターのスピードとアクセスのしやすさを紹介することを目的としています。ビジュアルスタイルはテンポが速く、デモンストレーション的であり、活気あるバックグラウンドミュージックを使用して迅速な結果を強調し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンをどのように簡単に利用して画像をビデオAIに変換し、プロフェッショナルなコンテンツ作成を誰にでもアクセス可能にするかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIビデオ作成を支援しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、プロフェッショナルな外観のAIアバターを使用して簡単にAIビデオを作成できます。複雑な制作機材を必要とせずに、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換できます。
HeyGenのAIアバターを支える先進技術は何ですか？
HeyGenは高度なAIを活用して、表情豊かな顔の動きやジェスチャーを持つリアルなAIビデオアバターを生成します。これには、デジタルスポークスパーソンの自然で同期した音声を保証するための高度なAIボイスクローン技術が含まれています。
HeyGenはビデオのカスタムブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenはカスタムロゴやブランドカラーをビデオに組み込むことで、ブランドの一貫性を維持することができます。これにより、HeyGenはプロフェッショナルなコミュニケーションのための理想的なアバター企業ビデオメーカーとなります。
テキストからAIアバタービデオを生成できますか？
もちろんです。HeyGenの直感的なテキストベースのエディターを使用して、簡単にAIアバタービデオを作成できます。スクリプトを入力するだけで、トーキングアバターが魅力的なナレーションでメッセージを届けます。