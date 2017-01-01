企業文化ビデオメーカー：社員エンゲージメントを高める
HeyGenを使ってカスタムAIアバターを作成し、魅力的な企業ストーリーを伝え、社内コミュニケーションを促進し、独自の企業文化を定義します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的な求職者を対象にした45秒の魅力的な雇用者ブランディングビデオを開発し、企業文化の活気ある精神を示しましょう。インスパイアリングでモダンなビジュアル美学とアップビートな声を使用し、HeyGenの高度なAIアバターを統合して、ブランドアバターを本物のように表現します。
既存の社員向けに30秒の簡潔な社内コミュニケーションアップデートを制作し、重要な企業ニュースを明確に伝えます。クリーンで親しみやすいビジュアルスタイルと自信に満ちた声を採用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、カスタムAIアバターによる一貫したメッセージを届けます。
全社員および外部ステークホルダーに向けて、企業のコアバリューを祝う60秒のビデオをデザインし、組織をトップの企業文化メーカーとして位置付けます。心温まる声で支えられた高揚感のある本物のビジュアルデザインを提示し、HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを向上させ、ダイナミックなバーチャルプレゼンターをフィーチャーします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業文化と雇用者ブランディングビデオを強化できますか？
HeyGenはリアルなAIアバターと直感的なテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的な企業文化ビデオと雇用者ブランディングビデオを作成する力を提供します。これにより、会社の価値観を示し、強力な企業文化を育む一貫した魅力的なビデオコンテンツを提供できます。
HeyGenのカスタムAIアバターが一貫したブランドメッセージングに理想的な理由は何ですか？
HeyGenはカスタムAIアバターの作成を可能にし、これらがバーチャルプレゼンターとして機能することで、すべてのビデオコミュニケーションにおいて一貫したデジタルアイデンティティを確保します。これらのブランドアバターは、ブランドのビジュアルとメッセージを反映するようにカスタマイズでき、生産をスムーズに拡大します。
HeyGenは社内コミュニケーションと社員オンボーディングプロセスを効率化できますか？
もちろんです。HeyGenは社内コミュニケーションと社員オンボーディングにおいて強力なツールであり、魅力的なトレーニング資料やオンボーディングビデオを迅速に生成できます。AIビデオエージェントを活用して、新入社員や全社的なアップデートに一貫したメッセージを届けます。
HeyGenはグローバルな視聴者向けの多言語ビデオコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenはAIアバターがAIボイスオーバーで複数の言語を話すことを可能にすることで、多言語ビデオコンテンツの制作を支援します。このグローバルなスケーラビリティにより、さまざまな文化や価値観を反映し、世界中の多様な視聴者にメッセージを届けることができます。