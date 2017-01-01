チームを魅了するアバター企業文化ジェネレーター
強力なAIアバターを使用して、HRチームの従業員エンゲージメントを高め、社内コミュニケーションを効率化します。
新入社員向けに45秒のオンボーディングビデオを作成します。カスタムAIアバターが、現代的で情報豊かなビジュアルスタイルで、歓迎する企業文化を体現し、主要な価値観を紹介します。HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に活用して、迅速なビデオ生成を実現します。
マーケティングチームを対象とした60秒のプロモーションビデオを開発します。製品説明を迅速に作成することで時間を節約する方法を紹介します。AIアバターがダイナミックで説得力のあるメッセージを伝え、重要なポイントは字幕/キャプションで強調され、より広いリーチを実現します。
コンテンツクリエイター向けに30秒のクリエイティブコンセプトビデオをデザインします。多様なブランドメッセージのためのアバターカスタマイズの広大な可能性を示し、遊び心のあるAIアバターがスクリプトをシームレスにビデオに変換して届けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてカスタムAIアバターを作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、ブランドの独自のスタイルに合わせたカスタムAIアバターをデザインするための豊富なカスタマイズオプションを提供します。これにより、撮影の必要なく、クリエイティブなビジョンに完全に一致したAIアバタービデオを作成できます。
HeyGenのスクリプトからテキストをビデオに変換する機能とは何ですか？
HeyGenのスクリプトからテキストをビデオに変換する機能は、書かれたコンテンツを魅力的なAIアバタービデオに簡単に変換することで、ビデオ生成を革新します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがプロフェッショナルなビデオコンテンツを即座に生成し、強力なクリエイティブツールを提供します。
HeyGenはビデオ生成を支援するテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはビデオ生成プロセスを効率化するための多様なプロフェッショナルテンプレートとシーンのライブラリを提供しています。これらの事前設計されたレイアウトは、高品質なAIアバタービデオの作成を簡素化し、クリエイティブな成果と効率を向上させます。
HeyGenは私のコンテンツのためにリアルなAIアバターを作成できますか？
HeyGenは、AIアバタービデオでメッセージを生き生きとさせる非常にリアルなAIアバターの作成を専門としています。私たちの先進技術は、幅広いクリエイティブな用途や社内コミュニケーションに最適な非常にリアルなビデオ生成を保証します。