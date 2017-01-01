AIアバターコンフリクト解決メーカーによるトレーニング
HRおよびL&DチームがリアルなAIアバターを使用して、魅力的なコンフリクト解決トレーニングを迅速に作成し、コミュニケーションを強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
チームリーダーや小規模ビジネスオーナーを対象に、一般的な職場のコンフリクト状況に対処するための迅速なビデオ作成を紹介する60秒のシナリオベースのビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは実用的で直接的、かつ解決志向であり、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、関連性のある対話を迅速に設定し、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保してください。
HeyGenのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、複雑なコンフリクト解決シナリオを効果的に仲介するカスタムデジタルアバターを構築する方法について、ラーニング＆デベロップメントの専門家向けに2分間の包括的なチュートリアルを開発してください。ビデオは教育的でステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、スムーズでプロフェッショナルなナレーションを伴い、HeyGenが強力なコンフリクト解決ビデオメーカーとしてどのように機能するかを示してください。
B2Bソフトウェアマーケティングチームを対象にした45秒の魅力的なプロモーションビデオをデザインし、新しい「アバターコンフリクト解決メーカー」ソフトウェアを強調してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的であり、エネルギッシュなバックグラウンドミュージック、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルをシームレスに統合し、トレーニングコンテンツ作成プロセスにおけるソフトウェアの利点を示す鮮明なテキストオーバーレイを使用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはコンフリクト解決トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはHRプロフェッショナルや企業トレーニングチームが魅力的なコンフリクト解決トレーニングビデオを迅速に作成できるようにします。私たちのAIビデオジェネレーターは、スクリプトをデジタルアバターとカスタマイズ可能なシーンを使用して魅力的なコンテンツに変換する高度なテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用しています。
HeyGenはトレーニングコンテンツでAIアバターを生成するためにどのような高度なAI機能を提供していますか？
HeyGenは洗練されたAIを活用して、企業トレーニングビデオを強化するリアルなデジタルアバターを生成します。これらのAIアバターは、自然なナレーション生成を通じてメッセージを伝え、コンフリクト解決シナリオでの明確なコミュニケーションを保証します。
HeyGenは職場のコンフリクトシナリオのトレーニングコンテンツ作成プロセスを加速できますか？
はい、HeyGenは即使用可能なテンプレートと豊富なメディアライブラリを通じて、トレーニングコンテンツ作成プロセスを大幅に加速します。自動字幕/キャプションを使用して、職場のコンフリクトトレーニングのためのプロフェッショナルなビデオを迅速に制作し、コミュニケーションとエンゲージメントを向上させることができます。
HeyGenはHRプロフェッショナルがコンフリクト解決トレーニングでのコミュニケーションをどのように強化できますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なデジタルアバターと包括的なブランディングコントロールを提供することで、HRプロフェッショナルがコンフリクト解決トレーニングでのコミュニケーションを強化するための強力なツールを提供します。これにより、トレーニングビデオが企業のアイデンティティと一貫性を持ち、複雑なメッセージを効果的に伝えることができます。