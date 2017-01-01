アバターコンプライアンスビデオメーカー：AIでトレーニングを簡素化
HeyGenの高度なAIアバターを使用して、魅力的なコンプライアンス研修ビデオを簡単に作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、新しいソフトウェアアップデートに焦点を当てた1.5分間のビデオを開発し、翻訳の正確性を確保します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンであり、グローバルチームを代表する多様なAIアバターを組み込み、国際チームの包括的な社員研修を促進するために複数言語の自動字幕/キャプションを含めます。
ITコンプライアンス担当者とデータセキュリティチームを対象に、SOC 2およびGDPRコンプライアンス規制への会社の遵守を詳述する2分間の説明ビデオを制作してください。AIアバターを活用して複雑な情報を明確に提示し、真剣で権威あるが親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、メディアライブラリ/ストックサポートからのデータビジュアライゼーションを使用します。音声は落ち着いた専門家の声で、重要なセキュリティプロトコルが理解されるようにします。
内部コミュニケーションマネージャー向けに、AIビデオプラットフォームが四半期報告書のプレゼンテーションをどのように効率化するかを示す45秒の簡潔なビデオを作成してください。ダイナミックなテンプレートとシーンを使用して、テンポの速い親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、複雑なデータを理解しやすくします。このビデオは、さまざまなチャンネルでの迅速な配信のために、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して最適な視聴を可能にする効率的なコンテンツ作成を強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなコンプライアンス研修ビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、リアルな「AIアバター」と「ナレーション生成」を使用して「テキストをビデオに変換」することで、高品質な「コンプライアンス研修ビデオ」の制作を効率化します。このプラットフォームは一貫したメッセージングを保証し、さまざまな「研修ビデオ」に効率的に使用できます。
HeyGenは既存のLMSプラットフォームと統合して社員研修コンテンツを提供できますか？
はい、HeyGenは強力な「LMS統合」をサポートし、「SCORMエクスポート」を可能にすることで、既存の学習管理システム内で「社員研修」ビデオをシームレスに展開できます。これにより、コンテンツの互換性が確保され、教育資料の配信が簡素化されます。
HeyGenはカスタムAIアバターとビデオコンテンツのブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは包括的な「ブランディングコントロール」を提供し、会社のロゴ、色、フォントをビデオに直接統合することができます。これにより、すべての「マーケティングコンテンツ」と内部コミュニケーションが一貫したブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenは多言語ビデオ作成と多様なプラットフォーム向けのアスペクト比リサイズをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは強力な「多言語サポート」を備えており、さまざまな言語でビデオを作成し、グローバルなリーチを簡単に拡大できます。さらに、このプラットフォームは柔軟な「アスペクト比リサイズとエクスポート」を提供し、異なるプラットフォームやデバイスに最適化されたコンテンツを作成します。