アバターコンプライアンスリフレッシャーメーカー：研修を簡素化
複雑なコンプライアンスのトピックを、当社の高度なAIアバターを使用して魅力的なビデオに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ITコンプライアンス担当者や機密データを扱う従業員向けに、60秒の情報豊富なコンプライアンス研修ビデオを開発します。SOC 2やGDPRコンプライアンスのような重要なセキュリティプロトコルを強調します。このビデオは、データ駆動型のビジュアルを備えた真剣でプロフェッショナルな設定のカスタムAIアバターを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを確保し、ダイナミックなテンプレートとシーンで洗練された外観を実現します。
グローバルな労働力向けに30秒のダイナミックなビデオを制作し、従業員エンゲージメントに関する簡潔なメッセージを伝えます。鮮やかなビジュアルと明るいトーンを使用し、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、多言語サポートを簡単に生成し、すべての従業員が場所に関係なく明確な企業研修ビデオを受け取れるようにします。
内部コミュニケーションマネージャー向けに、重要な研修更新と安全性のリマインダーを伝えるための15秒の迅速でインパクトのあるビデオを作成します。ビジュアルスタイルはモダンで直接的にし、関連するメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルを組み込み、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を実現し、プロフェッショナルなAIアバターと明確なナレーション生成を特徴とします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なコンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIアバターとテキストからビデオへの機能により、ユーザーはスクリプトをプロフェッショナルで魅力的なコンプライアンス研修ビデオに迅速に変換できます。これにより、複雑な制作を必要とせずに、重要な従業員研修やeラーニングコンテンツを効率的に作成できます。
HeyGenはコンプライアンスコンテンツのためにAIアバターとブランディングをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはカスタムAIアバターと包括的なブランディングコントロールをサポートしており、ロゴや色を含みます。これにより、すべてのコンプライアンス研修ビデオが企業のアイデンティティに完全に一致し、複雑なコンプライアンスのトピックをより理解しやすく、ブランドに一貫性を持たせます。
HeyGenはグローバルなコンプライアンス研修のためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは多言語サポートとすべてのビデオに自動字幕/キャプションを提供し、グローバルなコンプライアンス研修を支援します。これらの機能により、重要なセキュリティプロトコルと従業員研修が多様なグローバルな労働力に効果的に届きます。
HeyGenはさまざまなコンプライアンスシナリオに対応するダイナミックなテンプレートを提供していますか？
HeyGenはダイナミックなテンプレートとシーンを提供し、テキストからビデオへのエンジンと共に、アバターコンプライアンスリフレッシャーメーカーコンテンツを迅速に制作します。これにより、複雑なコンプライアンスのトピックの更新プロセスが簡素化され、規制が進化するにつれて新しい研修更新を簡単に生成できます。