アバターコンプライアンスリフレッシャー生成ツール: 魅力的なトレーニングを作成

インテリジェントなAIアバターを使用して、魅力的なコンプライアンス研修ビデオを迅速に作成し、従業員のエンゲージメントを向上させましょう。

新入社員やポリシーの迅速な更新が必要な従業員を対象に、カスタムAIアバターがどのように個別のコンプライアンスリフレッシャーを提供できるかを示す、45秒の魅力的なトレーニングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、明確で簡潔なナレーション生成を行い、重要な情報に対して歓迎的なトーンを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRマネージャーやトレーニングコーディネーターを対象に、既存のポリシードキュメントを動的なコンプライアンス研修ビデオに変換するシームレスなプロセスを示す、60秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは現代的でクリーンかつ教育的であり、スクリプトからのテキストをビデオに変換する力を、さまざまなテンプレートとシーンと共に紹介し、コンテンツ作成を効率化します。
サンプルプロンプト2
社内コミュニケーションチームやL&Dスペシャリスト向けに、コンプライアンス研修における従業員のエンゲージメントを向上させるための生成AIの革新的な使用法を強調する、30秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成してください。ビデオにはメディアライブラリ/ストックサポートからの多様なビジュアルと明確な字幕/キャプションを含め、注意を引くためにエネルギッシュで包括的なオーディオビジュアルスタイルを維持します。
サンプルプロンプト3
企業幹部やコンプライアンス担当者向けに、AIアバター生成ツールの効率性とプロフェッショナリズムを示す、75秒の洗練された企業ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは権威的で影響力があり、HeyGenのAIアバターがどのようにコスト削減に大きく貢献するかを強調し、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートのデモンストレーションを行います。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターコンプライアンスリフレッシャー生成ツールの使い方

AIアバターと直感的な編集ツールを活用して、インパクトのあるコンプライアンス研修ビデオを迅速かつ簡単に生成し、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。

1
Step 1
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターから選び、コンプライアンスリフレッシャーのプロフェッショナルなプレゼンターとして、魅力的なビジュアル体験を確保します。
2
Step 2
トレーニングスクリプトを貼り付け
コンプライアンスコンテンツを簡単に貼り付け、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で、選択したアバターに自然な音声を生成します。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを適用
ブランディングコントロールを利用して、会社のロゴやブランドカラーを追加し、適切なシーンや背景メディアを選択して、洗練された外観を持つビデオを強化します。
4
Step 4
リフレッシャービデオをエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、高品質なコンプライアンス研修ビデオを生成し、チームへの配布やLMSとの統合に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なコンプライアンステーマを明確化

AIアバターを使用して、複雑なコンプライアンスルールやポリシーを簡単に理解できるビデオリフレッシャーに分解し、より明確なコミュニケーションを実現します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして動画用のクリエイティブなAIアバター生成を可能にしますか？

HeyGenは、ユーザーが非常にリアルな表情と柔軟なアバターカスタマイズを備えた個別のアバタービデオを作成できるようにします。私たちの高度なAIアバター生成ツールは、テキストを魅力的なデジタルアバターに変換し、あらゆるコンテンツクリエイターがビデオを作成しやすくします。

HeyGenはテキストをビデオに変換するためにどのようなクリエイティブな機能を提供していますか？

HeyGenのテキストからビデオへのプラットフォームは、スクリプトを素晴らしいビデオに変換するシームレスな体験を提供します。ユーザーはカスタマイズ可能なビデオテンプレート、多様なシーン、そして高度なリップシンク機能を活用して、簡単に魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenを使用してビデオのビジュアル要素やブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、背景のカスタマイズやブランディングコントロールを含む広範なビジュアルカスタマイズオプションを提供しています。ロゴやブランドカラーを簡単に統合し、すべてのビデオがあなたのクリエイティブビジョンに完全に一致するようにできます。

HeyGenはどのようにして私のビデオ制作ワークフローを向上させますか？

HeyGenは、ユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、高品質なビデオを迅速に生成することでビデオ作成を効率化します。ナレーション生成や字幕/キャプションなどの機能を活用して、プロフェッショナルなコンテンツを効率的に制作し、従業員のエンゲージメントを向上させることができます。