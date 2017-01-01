潜在的な投資家や新しいクライアント向けに、スタートアップのビジョンとチームを紹介する、活気に満ちた60秒の「アバター会社概要メーカー」ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的で洗練されており、プロフェッショナルな印象を与える「AIアバター」を使用し、エネルギッシュで自信に満ちたナレーションを添えます。このビデオは、HeyGenの強力な「AIアバター」機能を活用し、ライブ俳優を必要とせずに会社のストーリーを生き生きと伝え、シームレスな「ナレーション生成」で洗練された音声トラックを提供します。

