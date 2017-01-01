ビジネス動画のためのアバター会社概要ジェネレーター

オーディエンスを魅了するダイナミックな会社概要動画を生成します。カスタムAIアバターがインパクトのあるマーケティングのためのデジタルスポークスパーソンとして機能します。

スタートアップ向けに、エネルギッシュでモダンなブランド紹介を行い、ソーシャルメディアのオーディエンスを魅了する45秒の動画を作成してください。ビジュアルスタイルは鮮やかでクイックカットを用い、アップビートなバックグラウンドミュージックとフレンドリーでプロフェッショナルなAIアバターが重要なメッセージを伝える構成で、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを作成します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャーや人事部門向けに、新入社員のオンボーディングやクライアント紹介に最適な洗練された60秒の動画をデザインしてください。美的感覚は企業的でプロフェッショナルであり、カスタムAIアバターが明確なナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックで簡潔なストーリーを紹介し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して効果的な会社概要動画を提供します。
サンプルプロンプト2
起業家やコンテンツクリエイター向けに、独自の価値提案を強調する迅速なデジタルプレゼンスを求める30秒の会社概要動画を開発してください。このクイックオーバービューは、アニメーショングラフィックスとダイナミックなトランジションを豊富に使用し、プロフェッショナルなスポークスパーソンアバターを紹介し、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して迅速な動画作成を行います。
サンプルプロンプト3
投資家や戦略的パートナーに革新を示すことを望む技術先進企業向けに、洗練された90秒のプレゼンテーションを制作してください。動画はスリークで未来的な美学を持ち、高品質なビジュアルと落ち着いた権威あるナレーションをAIアバターが行い、HeyGenのエンドツーエンド動画生成とアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化された高度なAIアバター動画生成ツールとして設計されています。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバター会社概要ジェネレーターの使い方

カスタムAIアバターを使用して、プロフェッショナルで魅力的な会社概要動画を迅速かつ効率的に作成し、テキストをダイナミックなビジュアルコンテンツに変換します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、会社概要のテキストをエディターに貼り付けます。私たちの「スクリプトからのテキスト動画」技術が、コンテンツをナレーションに変換し、魅力的なプレゼンテーションの準備を整えます。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様な「AIアバター」ライブラリから選ぶか、カスタムアバターを作成してデジタルスポークスパーソンにします。これらのリアルなデジタルプレゼンターが、正確に会社のストーリーを語ります。
3
Step 3
ビジュアルエンハンスメントを適用する
ブランドのロゴや色を使用して動画のプロフェッショナリズムを高め、ブランディングコントロールを使用します。また、さまざまな「テンプレートとシーン」から選んで動画の美学を洗練させることができます。
4
Step 4
概要動画をエクスポートする
「会社概要動画」が完成したら、希望のフォーマットとアスペクト比でエクスポートします。プロフェッショナルな動画が共有の準備が整い、ブランドの存在感を高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介する

.

AIアバターを使用して説得力のある顧客成功動画を制作し、信頼と信頼性を構築し、会社の概要を効果的に補完します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイティブな動画コンテンツを向上させますか？

HeyGenは、ユーザーが魅力的なソーシャルメディアコンテンツやダイナミックなブランドストーリーを作成するのを支援します。豊富なテンプレートとシーンを活用し、カスタムAIアバターで動画をパーソナライズして、クリエイティブなビジョンを実現します。

HeyGenが効果的なアバター会社概要メーカーである理由は何ですか？

HeyGenは強力なアバター会社概要メーカーとして機能し、プロフェッショナルな会社概要動画コンテンツを迅速に制作できます。AIアバターをデジタルスポークスパーソンとして活用し、スクリプトからのテキスト動画機能を通じて効率的にメッセージを伝え、エンドツーエンドの動画生成を提供します。

HeyGenでブランド用のカスタムAIアバターを作成できますか？

もちろんです。HeyGenでは、ブランドを正確に表現するカスタムAIアバターを生成できます。これらのリアルなアバターはデジタルスポークスパーソンとして機能し、一貫性とプロフェッショナルな配信を多言語サポートで保証します。

HeyGenはマーケティング資料の動画作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはスクリプトからのテキスト動画を数分で変換することで、マーケティング資料の動画作成を簡素化します。豊富なテンプレートとシーンのライブラリを使用して、複雑な機器やスキルを必要とせずに高品質なコンテンツを迅速に生成できます。