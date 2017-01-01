新しいユーザーとIT管理者がAIビデオプラットフォームの基本を理解するための2分間の指導ビデオが必要です。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを持ち、設定を案内する明確で権威あるナレーションを特徴とするべきです。「AIアバター」と「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、複雑な機能を簡単に説明し、「字幕/キャプション」を含めてアクセシビリティを確保し、「トレーニングビデオ」の基礎として効果的に機能させます。

ビデオを生成