eラーニングのための究極のアバターコーチングビデオメーカー
プロフェッショナルなコーチングビデオを迅速に制作。AIアバターを活用して、パーソナライズされたコンテンツを簡単に提供。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
国際的なビジネスとeラーニングクリエイターを対象とした1分間の説明ビデオをデザインし、シームレスなグローバルコミュニケーションを必要とする人々に向けて作成します。視覚的に魅力的で多様なスタイルを採用し、スムーズなトランジションを使用し、「AIボイスクローン」を使用して本格的なローカリゼーションを実現します。「ボイスオーバー生成」を利用して「多言語サポート」の利点を提示し、「AIアバター」を通じて世界中の視聴者に共鳴する没入型の体験を作り出します。
マーケティングプロフェッショナルとコンテンツクリエイターを対象とした45秒のプロモーションビデオを作成し、迅速なコンテンツ展開を必要とする人々に向けて作成します。この作品は、モダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルと簡潔でインパクトのあるオーディオナラティブを展示します。「AIアバタービデオジェネレーター」の力を示し、さまざまな「テンプレートとシーン」で異なる「AIアバター」を迅速にデモンストレーションし、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの魅力的なビジュアルを補完して迅速な作成を強調します。
企業トレーナーとL&D部門向けに、スケーラブルなeラーニングソリューションに焦点を当てた90秒の教育モジュールを開発します。視覚と音声のスタイルは指導的で信頼性があり、落ち着いた安心感のあるナレーションを特徴とします。「スクリプトからのテキストビデオ」を利用して「LMS統合」の技術的側面を効率的にカバーし、プロフェッショナルな「AIアバター」を使用して情報を提示し、「字幕/キャプション」で明確さを確保し、効果的な「eラーニング作成」を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIアバターでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIビデオアバターとテキストからビデオへの編集を活用して、高品質なコンテンツの制作を効率化する先進的なAIビデオプラットフォームです。これにより、複雑な機器や専門的なスキルを必要とせずに、魅力的なビデオを効率的に生成できます。
HeyGenはパーソナライズされたビデオコンテンツのためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、AIボイスクローンや多言語サポートなどの強力な技術機能をサポートしており、ユーザーが非常にパーソナライズされたビデオを作成できるようにします。テキストからビデオへのエディターは、スクリプトの配信を正確に制御し、グローバルな視聴者に向けたプロフェッショナルなデジタルスポークスパーソンを確保します。
HeyGenはブランドの一貫性と効率的な制作のためのツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、包括的なメディアライブラリ、さまざまなビデオテンプレート、ブランド管理機能を提供し、一貫したメッセージングを維持します。これにより、マーケティングコンテンツ、eラーニング作成、またはトレーニングビデオに最適なAIアバタービデオジェネレーターとなります。
カスタムAIアバターを作成し、ワークフローに統合できますか？
HeyGenを使用すると、特定のニーズに合わせたカスタムAIアバターを生成し、ビデオプロジェクトを強化できます。使いやすいインターフェースにより、シームレスなeラーニング作成を促進し、HeyGenを多用途なアバターコーチングビデオメーカーにします。