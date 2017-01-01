アバターコーチングビデオジェネレーター: 影響力のあるコンテンツを作成
ハイパーリアリスティックなAIアバターを使用して、撮影なしでプロフェッショナルなコーチングビデオを生成します。
小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を開発します。テンポの速いカラフルなビジュアルスタイルとアップビートなエレクトロニックミュージックを特徴としています。この「テキストからビデオへのジェネレーター」広告は、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を活用して、マーケティングコピーを魅力的なビジュアルに迅速に変換し、多様なテンプレートとシーンを利用して「ビデオ広告」の即時エンゲージメントを創出します。
オンラインコースクリエイターや教育者向けに、落ち着いた権威あるビジュアルスタイルと明確なプレゼンテーションスライド、そして控えめなバックグラウンドミュージックを採用した60秒の教育チュートリアルを作成します。「AIビデオジェネレーター」機能が中心となり、クリエイターが高品質な指導コンテンツを簡単に制作できるようにし、自動字幕/キャプションによってアクセシビリティと保持力を強化します。
新商品のプロモーションを行うeコマースビジネス向けに、モダンなビジュアルスタイルと控えめなアニメーション、スムーズで現代的な音楽を特徴とする20秒の洗練された商品スポットライトをデザインします。この「ハイパーリアリスティック」なコマーシャルは、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して驚くべきビジュアルを効果的に展示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートによってすべての「ソーシャルメディア」プラットフォームでの最適な表示を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、撮影なしで魅力的なコンテンツを制作できるように、先進的なAIビデオジェネレーター技術を活用しています。ハイパーリアリスティックなAIアバターとシームレスなテキストからビデオへの機能を使用して、どんなクリエイティブなビジョンも簡単に実現できます。
AIアバターをブランドのストーリーテリングにカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenでは、さまざまなスタイル、声、さらにはリップシンク機能を使ってAIアバターをパーソナライズできます。ブランド要素を統合して、すべてのビデオで一貫してメッセージを伝えることができます。
HeyGenを使用して生成できるクリエイティブコンテンツの種類は何ですか？
HeyGenは、ダイナミックなソーシャルメディア投稿や魅力的なビデオ広告から、包括的なチュートリアルや説得力のあるストーリーテリングビデオまで、幅広いクリエイティブコンテンツの生成に対応しています。プラットフォームは効率的な出力のためのバッチビデオ作成をサポートしています。
HeyGenはテキスト入力から高品質なビデオを保証しますか？
はい、HeyGenの強力なテキストからビデオへのジェネレーターと直感的なスタジオエディターを組み合わせることで、プロフェッショナルで高品質なビデオを制作します。鮮明なビジュアルと自然なナレーションでクリエイティブな制作を強化できます。