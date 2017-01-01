アバターコーチングアシスタントメーカー: トレーニングとフィードバックを変革
カスタムAIアバターでコーチングを強化。スクリプトからスケーラブルなトレーニングとマーケティングのための魅力的なビデオコンテンツを生成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナーやL&Dプロフェッショナルを対象にした60秒の指導ビデオを開発し、スケーラブルなトレーニングのためのAIコーチングプラットフォームの力を示します。現代的でクリーンなビジュアル美学とアップビートな背景音楽を取り入れます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、カスタマイズ可能なトレーニングモジュールを迅速に構築し、独自のバーチャルコーチとカスタマイズオプションを提供する方法を強調します。
マーケティングエージェンシーやコンテンツクリエイター向けに、デジタルヒューマンインターフェースがマーケティングビデオコンテンツに与える影響に焦点を当てた30秒のインスパイアリングなプロモーションビデオをデザインします。ビジュアルはダイナミックで活気に満ちたもので、テンポの速い編集を行います。HeyGenの自動字幕/キャプション機能が、AIを活用したマーケティングメッセージの広範なアクセス性とエンゲージメントを確保する方法を示します。
エグゼクティブコーチや人事部門向けに、AIアバターがリーダーシップコーチングやオンボーディングアシスタントとしての役割を果たす様子を示す45秒の洗練されたビデオを制作します。温かく励ましのあるビジュアルスタイルとプロフェッショナルなトーンを用いて信頼性を伝えます。HeyGenの高度なナレーション生成が、重要な従業員開発プログラムにおいて自然で説得力のあるガイダンスを提供する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAIアバターコーチングアシスタントメーカーとは何ですか？
HeyGenは、ユーザーがさまざまなトレーニングやコーチングのニーズに対応するダイナミックなAIアバターを作成できる高度なAIアバターコーチングアシスタントメーカーを提供しています。この革新的なAIコーチングプラットフォームは、生成AIを活用して効率的に魅力的なビデオコンテンツを制作します。
HeyGenのAIアバターはリーダーシップコーチングをどのように強化できますか？
HeyGenのAIアバターは、リーダーシップコーチングにおいて強力なツールを提供し、リアルタイムのインタラクティブなロールプレイシナリオを可能にします。これらのデジタルヒューマンは、リアルタイムで1対1のフィードバックを提供し、トレーニングの効果とスキル開発を大幅に向上させます。
HeyGenは多言語ビデオコンテンツの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力な多言語サポートを提供しており、AIアバターが複数の言語を話す多様なビデオコンテンツを作成できます。これには、先進的なナレーション生成と自動字幕/キャプションが含まれ、グローバルなリーチを実現します。
HeyGen AIアバターのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、AIアバターをブランドや特定のニーズに合わせてカスタマイズできる豊富なオプションを提供しています。カスタムAIアバターを作成し、ブランドコントロールを利用して外観をパーソナライズし、ビデオコンテンツにシームレスに統合できます。