コーチングアシスタントのためのAIアバター生成
ダイナミックなAIアバターを使用して、パーソナライズされたコーチングコンテンツを作成し、エンゲージメントを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
フリーランサーが個人ブランドを強化するための45秒の魅力的なビデオを制作し、カスタムAIアバターの多様性を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的で魅力的であり、さまざまなアバターの外見と声を活用して、パーソナライズされた体験がどのように作成できるかを示します。HeyGenのAIアバター機能を活用します。
忙しいプロフェッショナル向けに生産性向上のヒントを求める30秒の簡潔なビデオを開発し、AIアバターコーチが時間管理に関する迅速なアドバイスを提供します。ビデオはクリーンで直接的なビジュアルスタイルと明確で励みになる声を持ち、HeyGenのボイスオーバー生成をうまく活用して、インパクトのあるメッセージを迅速に届けます。
B2Bクライアントを対象にした90秒の情報ビデオを生成し、デジタルツイン技術で設計されたリアルなアバターを通じて新しいサービス提供を紹介します。洗練された企業向けのビジュアルスタイルと権威あるトーンを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、洗練されたプロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIアバタービデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIアバタービデオジェネレーターとして機能し、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換します。使いやすいプラットフォームにより、テキストをビデオにシームレスに変換し、プロフェッショナルなビデオ作成を誰にでもアクセス可能にします。
HeyGenでブランド用のカスタムAIアバターを作成できますか？
もちろんです。HeyGenはユーザーに広範なカスタマイズオプションを提供し、ブランドアイデンティティに完全に一致するユニークなカスタムAIアバターを開発することができます。この創造的な自由により、デジタルペルソナがすべてのコミュニケーションで独自で影響力のあるものとなります。
HeyGenはビデオ制作を効率化するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、事前に構築されたテンプレートとテキスト-to-ビデオスクリプトから直接ビデオを生成する機能を備えたオールインワンエディターを提供しています。この包括的な機能セットにより、ビデオ作成が大幅に効率化され、高品質なコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenは複数の言語と音声同期をサポートしていますか？
はい、HeyGenは高度な音声同期技術を活用し、AIアバターのために複数の言語をサポートする強力なボイスオーバー生成を提供しています。この機能により、ビデオコンテンツがグローバルなオーディエンスに共鳴し、真にパーソナライズされた体験を提供します。