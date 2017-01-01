クリニックオンボーディングのためのAIアバター：患者体験を向上
HeyGenのAIアバターによるパーソナライズされたオンボーディングビデオで、患者教育とスタッフトレーニングを効率化します。
病院の人事部門やトレーニングコーディネーター向けに、HeyGenを使用してスタッフトレーニング用のオンボーディングビデオを効率的に制作する方法を示す90秒の魅力的な指導ビデオを作成してください。明るく、クリアで、励みになるビジュアルスタイルを採用し、アップビートな背景音楽でエンゲージメントを維持し、親しみやすいナレーションを補完してください。多様なスタッフのための包括的な多言語コミュニケーションをサポートするために、HeyGenのナレーション生成と字幕/キャプション機能を強調してください。
クリニックのマーケティングチームや患者関係スペシャリスト向けに、HeyGenのAIビデオメーカーが高品質な患者教育コンテンツの作成をどのように簡素化するかを示す45秒の親しみやすいビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは招待的でカラフルで理解しやすく、共感的なナレーションと柔らかく安心感のある音楽を組み合わせてください。事前に構築されたテンプレートとシーンの使いやすさ、および豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを強調し、魅力的なビジュアルを迅速に作成してください。
クリニックのコンプライアンスオフィサーや実務管理者向けに、HeyGenがHIPAA準拠の患者オンボーディングをどのようにサポートするかを詳述する信頼できる60秒のビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンで信頼感を与えるものであり、コンプライアンス対策を説明する明確で権威あるナレーションを添えてください。プロフェッショナルなAIアバターとそのカスタマイズオプション、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を紹介してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオメーカーはどのようにコンテンツ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターテクノロジーとテキストビデオ機能を活用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換します。この強力なAIビデオメーカーは、プロフェッショナルなビデオを迅速かつ効率的に作成できるように、全体の制作プロセスを簡素化します。
HeyGenは患者データのような機密情報の安全なデータ処理をサポートしていますか？
はい、HeyGenは堅牢なセキュリティ機能を備えており、特に機密データを扱うセクター向けにHIPAA準拠のビデオ作成を保証します。当プラットフォームは、患者オンボーディングや教育に適した臨床AIアバターソリューションの安全な開発をサポートします。
HeyGenはグローバルリーチのためにどのような高度なコミュニケーション機能を提供していますか？
HeyGenは多様な音声オプションを通じてシームレスな多言語コミュニケーションを促進し、インタラクティブなビデオ体験のための会話型AIとの統合をサポートします。企業はまた、HeyGenの強力なビデオ生成機能を既存のプラットフォームに直接埋め込むためのAPIアクセスを活用し、グローバルリーチを拡大することができます。
HeyGenは既存のシステムと統合して生産性を向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenは強力なAPIアクセスを提供し、現在のワークフローやプラットフォームとのシームレスな統合を可能にします。この機能は、生産性の向上に大きく貢献し、スタッフトレーニングモジュールや内部コミュニケーションを含む多様なビデオコンテンツの効率的な作成を可能にします。